iOS 13亮相倒數！最新20項重大功能爆料一次看

▲蘋果2019全球開發者大會（WWDC 2019）將於下月登場。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

蘋果全球開發者大會（WWDC）將在下個月3日（美國時間）開跑，預期將會為iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，以及Apple TV等主機的操作系統進行大幅度地更新，其中外界最關心的就是iOS 13會有那些變化，目前所知的消息指出，代號為「Yukon」的iOS 13此次更新重點將擺在提升裝置處理效能、並減少漏洞、錯誤出現的問題，並對於用戶操作介面上也會有些許的調整，《彭博社》就整理了20項iOS 13可能會有的重大特色或改變。

1.不會支援5G

iOS 13預計將不會支援5G技術，必須要等到2020年代號為「Azul」的iOS 14才會支援。

▲5G。（圖／路透社）

2.效能提升是重點

去年蘋果推出的iOS 12將重點放在上設備能運行更順暢，據了解，iOS 13的核心宗旨也一樣，3此次更新重點將擺在提升裝置處理效能、並減少漏洞、錯誤出現的問題，例如多工分割畫面處理與關閉App時的動畫更新。

3.黑暗模式登場

近期許多軟體皆導入黑暗模式（Dark mode），因為在黑暗模式下，不只能比一般模式更省電，對眼睛的負擔也較小。

▲iOS 13預計加入黑暗模式（Dark mode）。（示意圖／ETtoday資料照）

4.新的鍵盤輸入方式

新款輸入方式預計是讓用戶能夠以滑動的方式在鍵盤上進行輸入，類似於Android手機上的功能。若是蘋果真的推出這項功能，將會與AppStore內的第三方應用程式如SwiftKey等展開競爭。

5.健康程式更新

健康應用程式將迎來一波更新，新的主頁面將會概述用戶當日的活動狀況，此外，還將加入「聽力健康」的項目，將會記錄用戶使用耳機時的音量大小。為照顧女性朋友，這次還將加入月經週期追蹤功能，預計將會與第三方月經紀錄應用程式產生競爭。

▲健康程式將更強大。（示意圖／翻攝自健康App）

6.iPad將能當作Mac的第二螢幕

在iOS 13中，iPad可以變成Mac的第二螢幕，並能使用Apple Pencil進行繪圖等動作，也可獲取Mac上的通知。這項功能類似於第三方軟體Duet Display和Luna Display的功能。

7.更厲害的待辦事項

待辦事項也將在這次獲得更新，主畫面中將會有4大區塊，分別是今天要完成的任務、所有任務、計劃任務和標記的任務，方便用戶確認。這樣的更新將能使蘋果自家的待辦事項更能與其他第三方應用程式競爭。

8.更強大的父母監管功能

在iOS 13中，父母將能限制孩童的裝置在特定時間內不能聯繫或才能聯繫他人，對象也可以進行設定。

▲父母對孩童的監管功能在iOS 13中將更強大。（示意圖／pixabay）

9.Apple Books新增獎勵制度

Apple Books在更新iOS 13後，將新增獎勵制度，透過這樣的新制度，將鼓勵用戶閱讀，用戶也可以查詢自己的閱讀狀況。

10.iMessage更人性化

iMessage在iOS 13中將仿效WhatsApp等通訊軟體，讓用戶能設定個人照片和暱稱，且能選擇那些用戶才能看到。此外，還能利用Animoji或Memojis製作自己的個人貼圖。

11.地圖更方便

地圖未來將能設定常去地點，例如家、公司、學校等，讓導航變得更快速，用戶還能創建常去地點的群組，並能為這些地點添加照片。

12.GreenTorch來了

根據9to5Mac網站指出，Apple預計在iOS 13作業系統中整合Find My iPhone、Find My Friends兩種功能，並再加入「查找網路」後，統合為GreenTorch的最新功能。

13.郵件將更便利

系統內建的郵件應用程式將更人性化，用戶可以依自己需要，將特定Email設為靜音、黑名單等，也將提供新的信件資料夾，管理起來將更方便。

14.全新的睡眠模式

原先放置在「時鐘」功能內的「就寢時間」將會獨立出來，成為全新的「睡眠模式」應用程式，未來將能直接在控制中心啟用，也能整合Apple Watch做使用。

15.監視器結合家庭App

蘋果積極發展家庭應用，iOS 13這次也會為家庭App帶來更新，未來將能結合監視器，除了能隨時確保家中狀況外，還能隨時調閱舊畫面。

16.HomePod辨識用戶

蘋果計畫讓HomePod能辨識不同用戶的聲音，藉此創造專屬於該用戶的使用體驗。

▲蘋果智慧喇叭HomePod。（圖／記者洪聖壹攝）

17.共享列表

用戶在iOS 13中將能使用共享列表，照片、網路連結都可以共用，該應用程式還會根據用戶間的互動頻率來發送建議內容。

18.下載管理器

蘋果目前正在Safari瀏覽器中測試「下載管理器」，讓用戶能像在使用電腦一樣在同一個地方找尋下載的項目。

19.iPad的獨特功能

iPad在本次更新中將會有獨特的新功能，外界猜測主要應該是強化多工模式。

▲iPad 將有獨佔更新。（圖／記者邱倢芯攝）

20.助聽器功能更方便

蘋果計畫要將助聽器功能增加新功能，並將位置調整至主畫面，讓用戶使用起來更方面。