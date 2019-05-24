Windows 10五月更新登場！10大新功能超吸睛

▲ Windows 10。（圖／翻攝Windows）

科技中心／綜合報導

微軟已開始推送最新的「2019 Windows 10五月版更新 」其中包括許多重大的功能跟新，也有不少新功能、調整及小改進等。以下為科技網站The Verge盤點，Windows 10五月版不可錯過的10個新功能：

1. 全新淺色主題（Light）

2019 Windows 10五月版更新最大的視覺變化就是添增了「淺色主題」。大多數使用者目前採用的是預設主題的「白色」版本，若選擇「深色」模式的話，則較原來的版本有所不同。

2. Windows Sandbox 沙箱

微軟正試圖透過簡單的方法，讓Windows 10用戶創建一個獨立的桌面環境來啟動應用程式，來解決在PC上運行未知.exe檔的擔憂，而這個方法就是「Windows Sandbox」。Windows Sandbox設計為安全且一次性的，當使用者結束運行在此模式下檢測應用程式，整個沙箱將被刪除。

使用者可在「控制台」的「程式集」中，開啟「開啟或關閉Windows功能」選單，並勾選「Windows沙箱」，重新啟動便可啟用該功能。

3. 卸載更多內建應用程式

微軟已逐漸允許Windows 10用戶刪除更多「開始」目錄中顯示的內建應用程式。在2019 Windows 10五月版更新中，使用者可卸載Groove音樂、郵件、小算盤、小畫家3D等應用程式。雖然使用者仍無法輕易刪除相機或瀏覽器Edge，但隨著微軟家基於Chromium核心重新開發Edge瀏覽器，預計輕鬆卸載Edge也指日可待。

4. Cortana與「搜尋」分離

若你不是Windows 10中Cortana數位助理的愛用者，那Windows 10五月版更新為你提供了一些新選項。Cortana和Windows搜尋正式分拆，仍在發展的語音助理和已經成熟的文字搜尋功能，彼此不互相干擾。

5. 更簡潔的「開始」

微軟減少了「開始」功能表上固定應用程式的數量，並對它們進行了不同的分組，且可快速取消固定。不過遺憾的是，只有創立新的用戶或使用全新安裝系統的Windows 10 PC才能看到新的「開始」功能表。

6. 新的亮度調整滑桿

這是一個小調整，新版Windows 10系统的通知中心添增了亮度調整滑桿，讓使用者快速調整螢幕亮度。

7. KAOMOJI (╯°□°）╯︵ ┻━┻

微軟讓你更容易像朋友或同事發送 _（ツ）_ /¯等kaomoji表情包。只要點選快捷鍵「開始」加「.（period）」，即可叫出表情包。

8. Windows 混合實境支援桌面應用程式

雖然以前Windows MR設備僅限用於Steam VR遊戲及通用Windows平台（UWP） ，但微軟如今已允許在Spot Reality應用程式中啟動Spotify、Visual Studio Code及Photoshop等應用程式。

9. Windows Update現在可以暫停更新

這大概是Windows 10用戶最心心念念的功能了吧，新版使用者對觸發更新的方式有了更多的控制權。所有Windows 10用戶現在都可以暫停更新，並允許使用者自行選擇何時安裝最新版本。

10. 使用無密碼的微軟帳戶登入Windows 10

微軟的目標是減少對密碼的依賴，實踐這一目標的做就是使用沒有密碼的微軟帳戶。使用者現在可以用微軟帳戶中的電話號碼設定並登入至Windows 10 PC。使用者直接輸入電話號碼作為用戶姓名，即可創建沒有密碼的微軟帳戶，並將代碼發送到手機號碼上即可啟動登錄。

*Windows 10 May 2019 Update 下載