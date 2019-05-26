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iPhone SE 2最新情報曝光！　預計2020年初上市

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▲▼ iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲ iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果將再次製造真正的平價手機！根據蘋果供應鏈的洩露消息指出，2020年可能會推出iPhone SE 2，而且這款手機將採iPhone 8原型製造。

據MacRumors報導，一名亞洲人士告訴巴克萊分析師，稱蘋果打算採用iPhone 8的原型並將其重新製作成iPhone SE 2。

最初的iPhone SE是一款帶有4吋螢幕、售價僅399美元的機款。它於2016年推出，並於去年秋季停產。多年來一直有關於更新版本的傳言，即使原版仍然可用。

如果新款iPhone SE是基於iPhone 8原型製造，它將擁有蘋果A11處理器、3GB內存和64GB存儲空間。

來自巴克萊分析師的消息表明，分析師對iPhone SE 2的價格一無所知，但SE的替代品必須接近399美元。為了獲得這個價格，Apple必須使用更小、更低解析度的螢幕，且用Touch ID取代Face ID。

根據洩露出的消息指出，iPhone SE 2的發布日期將落在2020年初，今年的秋季發表暫時不會見到它的蹤影。

然而，只有分析師採訪過的「少數供應商」才聽說過這個計劃。這可能意味著它是非常隱密的消息，或是沒有現實基礎的猜測。有關蘋果生產計劃的消息經常被供應iPhone零件的亞洲網路公司洩露，但它們並不總是準確無誤。

另一方面，MacRumors也透露今年秋季發表會預計將發表的三款新機消息，指出三款高端2019款iPhone，除了增加的後置鏡頭之外，其設計變化相對較少，在7到8月的典型時間範圍內，產量將增加。且都將消除3D Touch，以Haptic Touch的取代。

至於下一代iPhone XR，正如之前分析師郭明錤的預測，新iPhone XR將擁有4GB內存。

LG有可能在2019成為iPhone OLED顯示器的二級供應商 ，與三星的訂單10％-30％分，且iPhone預計在2020年將全面改成OLED顯示螢幕。

而iPhone出現更重大的變化也可能要等到2020年，包括5G支援、通過後置攝像頭系統進行3D感應，以及可以實現全屏Touch ID的聲波指紋感應技術等。

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