1500萬落槌！佳士得拍賣罕見「Apple I」電腦　配件超齊全

▲這台罕見的Apple I個人電腦在佳士得線上拍賣會上以37.1萬英鎊的價格成交。（圖／取自Christie`s，下同）

科技中心／綜合報導

蘋果第一項產品「Apple I」，最早自1976年7月以666.66美元的價位開始販售，而本月初在倫敦佳士得的拍賣會上，這台罕見的個人電腦以37.1萬英鎊（約新台幣1520萬元）的價格成交。

Apple I可說是蘋果的起點，由蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和沃茲尼克（Steve Wozniak）在70年代設計，並生產了200台，至今全球只剩下約80台，其中約有15台是交由博物館收藏。而本月初，全球藝術品拍賣龍頭佳士得（Christie's）在為期一週（5月16日至5月23日）的線上拍賣會「On the Shoulders of Giants: Making the Modern World」中，將蘋果第一代個人電腦Apple I放上拍場。

該Apple I個人電腦的主板序列號為01-0053，佳士得推測其可能是由電子零售店The Byte Shop訂購並販售的機款。其內部搭載的白色陶瓷MOS Technologies 6502 CPU，是沃茲尼克為蘋果初代個人電腦精心挑選的，此外。它沒有鍵盤、螢幕或電腦機箱，只擁有4KB記憶容量及1MHz速度的處理器。

該機款被安裝在一個公事包內，功能齊全且附帶不同配件。包括由Apple Computer Company發行極為罕見的第一代用戶手冊，雖然並未被明文記載，但該發行手冊眾所周知是由Ronald Wayne撰寫，上頭還有Wayne所設的蘋果第一代商標。

最初該機款於1977年被一名叫Rick Conte的男子買下，並於2009年12月捐贈給一家非營利組織，隨後於2010年7月被私人收藏，再於2014年9月由現任收藏家收購並於今年被拍賣。