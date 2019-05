1500萬落槌！佳士得拍賣罕見「Apple I」電腦　配件超齊全

▲這台罕見的Apple I個人電腦在佳士得線上拍賣會上以37.1萬英鎊的價格成交。(圖/取自Christie`s,下同)

科技中心/綜合報導

蘋果第一項產品「Apple I」,最早自1976年7月以666.66美元的價位開始販售,而本月初在倫敦佳士得的拍賣會上,這台罕見的個人電腦以37.1萬英鎊(約新台幣1520萬元)的價格成交。

Apple I可說是蘋果的起點,由蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)和沃茲尼克(Steve Wozniak)在70年代設計,並生產了200台,至今全球只剩下約80台,其中約有15台是交由博物館收藏。而本月初,全球藝術品拍賣龍頭佳士得(Christie's)在為期一週(5月16日至5月23日)的線上拍賣會「On the Shoulders of Giants: Making the Modern World」中,將蘋果第一代個人電腦Apple I放上拍場。

該Apple I個人電腦的主板序列號為01-0053,佳士得推測其可能是由電子零售店The Byte Shop訂購並販售的機款。其內部搭載的白色陶瓷MOS Technologies 6502 CPU,是沃茲尼克為蘋果初代個人電腦精心挑選的,此外。它沒有鍵盤、螢幕或電腦機箱,只擁有4KB記憶容量及1MHz速度的處理器。

該機款被安裝在一個公事包內,功能齊全且附帶不同配件。包括由Apple Computer Company發行極為罕見的第一代用戶手冊,雖然並未被明文記載,但該發行手冊眾所周知是由Ronald Wayne撰寫,上頭還有Wayne所設的蘋果第一代商標。

最初該機款於1977年被一名叫Rick Conte的男子買下,並於2009年12月捐贈給一家非營利組織,隨後於2010年7月被私人收藏,再於2014年9月由現任收藏家收購並於今年被拍賣。