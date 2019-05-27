蘋果、三星將聯手！外媒：MacBook Pro未來將搭載OLED面板

▲外媒報導指出，蘋果計畫要推出搭載OLED螢幕的MacBook Pro和iPad Pro。（圖／翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

隨著蘋果（Apple）從iPhone X開始使用OLED螢幕，外界就一直傳出MacBook Pro和iPad Pro也將搭載OLED螢幕，據外媒報導，外傳蘋果計畫推出的16吋MacBook Pro和新iPad都將搭載OLED螢幕，而據來自韓國方面的消息，三星可能會是這兩款產品的OLED螢幕供應商。

據外媒《BGR》引述韓媒《The Elec》的消息報導，蘋果可能推出的16吋MacBook Pro和11吋iPad Pro將會搭載OLED螢幕，韓國面板大廠三星將會是供應商。報導中雖然沒有提供更多有關蘋果新產品的訊息，但有提到螢幕將會較現在還要薄，預計將能讓iPad Pro的電池進行有效升級。

報導分析指出，OLED螢幕在各方面表現都較LCD螢幕來的好，因此，蘋果打算將其應用在MacBook Pro和iPad Pro上，對產品線的發展是非常有意義的。《The Elec》也指出，三星正積極推動將OLED螢幕用在更大尺寸的產品上，但OLED螢幕的價格較LCD螢幕更貴，這也解釋為什麼目前蘋果只打算將「Pro」產品線進行更新。目前蘋果的最新iPhone產品線中，iPhone XS系列手機已經採用OLED螢幕，皆是來自三星所生產的面板，預計蘋果在未來幾年內將會讓新iPhone全面採用OLED螢幕。

目前市場上像是惠普（HP）、聯想（Lenovo）等電腦品牌皆已經推出搭載OLED螢幕的筆記型電腦，但目前尚不清楚搭載OLED螢幕的16吋MacBook Pro將於何時推出，但報導推測應該不會是近期，因為蘋果日前才悄悄將MacBook Pro產品線進行升級，主要是針對效能方面進行大幅提升。