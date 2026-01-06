　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

CES2026／微星全新筆電陣容公開　Prestige商務筆電領銜1月下旬開賣

記者蘇晟彥／綜合報導

MSI微星科技於CES 2026揭開全新筆電陣容，由新一代Prestige商務筆電領銜登場，Prestige系列採用截然不同的設計語彙，以更圓潤流暢的輪廓與精湛工藝，從內而外展現質感，專為追求效能與風格兼備的現代商務人士打造。Prestige 系列搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器（系列3），將尖端效能完美融合在輕巧優雅機身中，為現代商務筆電體驗寫下全新定義。全新Prestige系列將於一月下旬在台正式開賣。

▲▼ 。（圖／微星提供）

全新設計的MSI Raider, Stealth, Crosshair系列電競筆電也同步亮相，包括嶄新外觀設計、更強勁的散熱系統與優化的I/O連接埠配置，並搭載NVIDIA® GeForce RTX™系列獨立顯示卡，不論在效能、外型或貼近使用者需求方面，都再次突破自我界線。其中，MSI Stealth 16 AI+ 憑藉著在輕巧便攜與強大效能間的完美平衡而脫穎而出，並在競爭激烈的「電腦硬體與組件」類別中榮獲CES 創新獎。這項肯定再次證明Stealth 系列是現今市面上最頂尖的高效能輕薄筆電之一。

全新 Prestige 系列：更纖薄機身、圓潤曲線、由內而外的極致質感
MSI在CES 2026隆重推出新一代Prestige 14與Prestige 16，專為追求卓越效能、行動力與設計感的專業人士打造。與前代相比，全新Prestige 系列更加纖薄、擁有更圓潤且具現代感的曲線輪廓，並採用全鋁合金精製而成，視覺美感與手感皆更完美呈現。Prestige 14 重量僅 1.32 公斤，較前代大幅減輕 22%，Prestige 16 則以 1.59 公斤的輕量化設計持續領先業界。

Prestige 系列搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器(系列3)，藉由次世代晶片與 AI 技術帶來不間斷的效能。搭載81Wh 大容量電池，能提供超過 30 小時1080p 的影片播放時間，實現真正的多日續航生產力。全新整合的 Intel Arc B390 顯示晶片則帶來視覺效能的大躍進，使用者隨時隨地都能輕鬆進行內容創作，甚至暢玩 3A 遊戲大作。此外，透過先進的均溫板、雙風扇與內吹式散熱設計，系統能維持全速運轉，同時將噪音控制在 30 dBA 以下。

Prestige 14 Flip / Prestige 16 Flip 不僅承襲了一般開蓋式版本的強勁效能與輕薄設計，同時擁有 2-in-1 翻轉的彈性，支援觸控螢幕與觸控筆，完美滿足喜愛直覺操作或筆記繪圖的使用者。Prestige Flip 系列隨附獨家 MSI Nano Pen，為行動生產力樹立全新標竿。機身底部巧妙設計收納槽，確保觸控筆能妥善收納且隨手可得；收納時即可自動充電，僅需充電 15 秒即可使用 45 分鐘，完全充滿只需 30 秒。MSI Nano Pen更與微軟獨家合作，內建Copilot Push-to-talk 智慧語音功能，同時按下雙鍵即可啟動 Copilot 語音輸入，實現更自然的人機互動。

Prestige 全系列皆配備全新的全能觸控板(Action Touchpad)，面積增加 53%，並具備可自定義的按鍵區域，提供更直觀的操作體驗。安全防護方面則提供企業級的保障，包含 TPM 2.0、Windows Hello 指紋與臉部辨識、 Smart Guard 螢幕自動鎖定功能。此外，栩栩如生的 2.8K 120Hz OLED 螢幕，支援VRR可變更新率並具備DisplayHDR True Black 1000 認證，為使用者帶來極致流暢且生動的視覺饗宴。全新Prestige系列商務筆電完美融合效能、便攜性與精湛工藝，為專業工作者對現代商務筆電的期待寫下全新定義！

Prestige 13 AI+：卓越效能與行動力的完美交匯
 Prestige 13 AI+推出以來便以輕如羽翼的設計而聞名，如今它更打破自己的紀錄，機身來到僅有899克，正式成為全球最輕巧的13吋鎂鋁合金筆電。除了輕薄，Prestige 13 AI+搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器(系列3)，帶來顯著效能提升，同時具備企業級的安全防護與效能表現，無論在辦公室、旅途中或任何工作場景，Prestige 13 AI+都能完美勝任。
全新Modern 14S &16S：讓美學設計融入日常生活

Modern 14S / Modern 16S以全新面貌正式亮相，機身採用更大面積金屬材質，搭配更流暢圓潤的輪廓線條，為使用者呈現更細緻的視覺美感與手感。全新美學設計不僅提升日常生活品味，更體現MSI致力於將高品質工藝融入日常生活的承諾。

性能方面，Modern S系列搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器(系列3)，全系列皆配備雙記憶體插槽，提供強大效能的同時，更具備靈活升級彈性。此外，完整的I/O連接埠包括USB-A、USB-C(支援顯示輸出與充電)、HDMI、RJ-45 乙太網路孔及 Micro SD 讀卡槽，全方位滿足現代多工處理需求。除了規格全面升級，Modern S系列依然保持絕佳便攜性，鋁合金機身全纖薄處僅有11.1mm，機身1.3kg(Modern 14S OLED 機款)，為經常移動的使用者提供卓越行動力和效率。

▲▼ 。（圖／微星提供）

Raider 16 Max HX & Raider 16 HX：精銳機身、突破效能巔峰
 旗艦效能Raider 系列電競筆電再進化！ Raider 16 Max HX以更精銳緊湊的機身全新登場，同時注入衝破極限的強悍能量。Raider 16 Max HX是全球首款能提供高達300W極致效能的電競筆電，在全速運轉下，RTX 5090 或 RTX 5080 顯卡能釋放 175W 效能，Intel® Core™ Ultra 200HX處理器則提供125W效能，成就這款地表最強的電競猛獸！

為駕馭這款效能猛獸，Raider 16 Max HX配備全新Cooler Boost Trinity 散熱系統，並導入內流式散熱技術，包括三風扇、六根散熱導管、五個散熱風口，並採用相變式散熱片。無論遊戲戰場、創意設計或多工處理，即便在極度負載下，Raider系列都能維持酷冷，同時風扇也能控制在極低音量的高水準上。

在這款跨世代的筆電設計上，Raider 系列將升級彈性列為首要考量，獨家快拆板設計讓使用者不須拆卸整個背蓋就能輕鬆擴充記憶體與儲存空間。支援DDR5記憶體與PCIe Gen5 SSD，提供閃電般的存取速度，確保效能始終維持領先。
視覺體驗方面，Raider 16 Max HX 搭載2.5K 240Hz OLED顯示螢幕，具備VESA DisplayHDR True Black 1000與SGS低藍光認證，無論暢玩3A遊戲大作或進行高解析度創意設計，都能完美捕捉每個畫面細節。

▲▼ 。（圖／微星提供）

Stealth 16 AI+：纖薄、俐落、有型
 Stealth系列一直以來致力於將強悍效能融入纖薄輕巧機身中，全新Stealth 16 AI+再次將這項標準推向新高度！榮獲CES 創新獎的Stealth 16 AI+僅有16.6mm、重量不到2kg，以午夜般暗灰色調呈現的全鋁合金材質機身不僅盡顯專業風範，更散發強大效能的不凡氣場。搭載90Wh大容量電池，無論工作或娛樂，都能隨時隨地滿足您忙碌的行程需求。
相較於前一代機款，全新Stealth 16 AI+更輕薄卻擁有更強大動力。升級的Cooler Boos散熱設計搭配全新內流式散熱技術，能為RTX50系列顯卡帶來20W以上的功耗提升，不論是創意設計、3A遊戲或高負載多工處理，依然能從容不迫。
儘管外型纖薄，Stealth 16 AI+卻擁有絕不妥協的連接性。配備雙USB-A、雙Thunderbolt 4、HDMI 2.1 與 RJ-45 網路孔，無論定點辦公或行動使用皆能靈活外皆配備。此外，內建雙記憶體與SSD插槽，提供卓越升級彈性。

Crosshair 16 Max HX & Crosshair 16 HX：剽悍設計、火力全開
 Crosshair系列全新進化，搭載最新Intel® Core™ Ultra 200HX處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 50系列顯示卡，搭配MSI獨家Cooler Boost散熱技術與四出風口設計，最高效能大幅提升至200W，較前一代提升30W，成為市場上同級產品中最強火力。

Crosshair系列配備QHD+ 165Hz OLED顯示螢幕，提供玩家極致清晰且流暢無比的視覺畫面，無論是熱血競技遊戲或沉浸影音作品都能完美駕馭。連接性方面，全新的I/O連接埠配置包括三組USB-A、兩組USB-C(包含Thunderbolt 4)，並將HDMI 、RJ-45網路孔移至機身後方，讓桌面線材整理更加直覺簡單。此外，Crosshair系列最具代表性的RGB美學再度回歸！升級的24 區 RGB 背光鍵盤讓玩家在追求更高FPS的同時，也能盡情展現獨特個人風格。

Claw 8 AI+ 冰河藍限定版：凜冬而生、一眼入魂
 Claw 8 AI+冰河藍限定版在流線機身上覆蓋交織富有層次與清透感的冰冷色調，營造出深邃的視覺美感，將電競美學與活潑的遊戲靈魂完美融合。Claw 8 AI+冰河藍限定版承襲Claw 8 AI+ 的旗艦規格，搭載 Intel® Core™ Ultra 200V 處理器與 Arc™ Xe2 顯示晶片，帶來絕不妥協的頂尖掌機性能。
 

▲▼ 。（圖／微星提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果推「AirPods 3 Pro馬年特別款」　限量年節小禮送完為止

CES2026／微星全新筆電陣容公開　Prestige商務筆電領銜1月下旬開賣

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

蘋果推「AirPods 3 Pro馬年特別款」　限量年節小禮送完為止

CES2026／微星全新筆電陣容公開　Prestige商務筆電領銜1月下旬開賣

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

YouTuber狂接VPN業配「演算法大亂點閱崩」　官方給2評估指標回應

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

3C家電熱門新聞

YTR狂接VPN業配點閱血崩

蘋果推AirPods 3 Pro馬年特別款

ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相

CES2026／微星全新筆電陣容公開

華碩被爆退出手機市場！官方：2026無新機種

蘋果2026年首波「過時產品」公佈

通訊行爆華碩全面退出手機市場

Google將永久停用暗網報告

陪伴一代人！HTC手機1經典App宣布停用

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone 18傳將缺席2026

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

更多熱門

相關新聞

微星「雙11購物節」全攻略！

微星「雙11購物節」全攻略！

每年到了11月，就是雙11購物祭開跑的時候，每年絕不缺席的全球筆電領導品牌微星科技也宣布年度「雙11購物節」正式開跑。即日起至11月16日，多款明星電競筆電、AI筆電都享超過萬元以上折扣，其中搭載GeForce RTX™ 5090顯卡的Vector 17 HX AI更破天荒下殺2.5萬，購機還有機會獲得 11,111元電子現金、電競掌機、卡廸那零食箱等豐富好禮，《ETtoday新聞雲》也整理了幾款明星筆電，讓消費者趁著年終之際犒賞自己一波，用全新裝備、最省優惠迎接新的一年挑戰！

微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

微星跌回「AI元年」起漲點拼Q4轉折　供應鏈3檔活跳跳

微星2025開學季優惠開跑！

微星2025開學季優惠開跑！

直擊／MSI龍魂城現身三創！

直擊／MSI龍魂城現身三創！

MSI618年中購物戰超激省優惠開跑

MSI618年中購物戰超激省優惠開跑

關鍵字：

微星

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面