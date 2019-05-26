漢光演習戰機起降！國一彰化段今晚10點起「封閉30小時」　市區交通受衝擊

▲國防部「漢光35號演習」將在國道一號彰化段演練戰機起降。（圖／軍聞社提供）

生活中心／綜合報導

漢光35演習將於27日開始，並預計在國道一號彰化段戰備跑道演練戰機起降，因此彰化縣警局自26日晚間10時起，分3階段封閉國道一號彰化至員林段，總封閉時數將達30小時，屆時車流湧入平面道路，市區交通勢必受到衝擊、影響；警方除了預先規劃、部署警力疏導外，也提供戰備道封閉時段、替代道路等資訊，籲用路人善加利用。

高公局表示，為配合戰機起降實兵演練，自26日至29日部分時段封閉國道一號彰化至員林及相關路段，三階段封閉時間、路段分別為：

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一、5月26日22時~27日6時，封閉國1彰化-員林南向路段及埔鹽系統南向入口。

二、5月27日22時~28日12時，封閉國1彰化-員林雙向路段及埔鹽系統雙向入口。

三、5月28日22時~29日6時，封閉國1彰化-員林南向路段及埔鹽系統南向入口。

▲國道一號彰化段配合演習實施三階段封閉，預計將封閉30個小時。（圖／記者唐詠絮翻攝）

高公局表示，道路封閉時段，建議長途用路人行駛國道三號以避開管制路段，短途用路人可於國道一號彰化下交流道後，改經台19及148縣道銜接員林交流道繼續南行，北上則可由員林下交流道，經由148縣道及台19銜接彰化交流道北行。

▲國道一號封閉後，預計市區平面道路將受到衝擊，高公局及彰化縣警局也提供用路人替代道路資訊。（圖／記者唐詠絮翻攝）