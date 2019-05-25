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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

避免黨選舉辦法被更改　賴清德：一定會出席黨中央面談

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記者唐詠絮／彰化報導

前行政院長賴清德，25日出席福興鄉西瓜節活動，聯訪時談到，黨中央邀請蔡英文總統與他參與面談，賴說必須維持初選辦法與維持制度的完整性，更重要避免黨的選舉辦法被更改，如果黨中央有要求一定會去，在柯文哲這方面，更希望中央在中執會一定要依照法令，根據黨的辦法公告來走才能有公信力。

▲行政院長賴清德出席福興鄉西瓜節活動。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前行政院長賴清德出席福興鄉西瓜節活動。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）


賴清德強調，未來他會持續關心農業，和農民站在一起，因為農業牽涉的不只是農民的權益，包括社會經濟、人民福祉、環境維護和國家的糧食安全，所以總統要有這樣的高度來支持農業、照顧農民、建設農村，讓每個農民都可以安居樂業。

▲行政院長賴清德出席福興鄉西瓜節活動。（圖／記者唐詠絮攝）

會後媒體詢問，民進黨主席卓榮泰邀請兩位參選人出席下周三的中執會，賴清德表示，如果黨中央有要求，他一定全力配合，希望妥善解決初選問題，避免民進黨民主制度被修改，只要可以讓民進黨民主制度維持下去，黨中央只要有邀請，他一定會出席。

▲行政院長賴清德出席福興鄉西瓜節活動。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前行政院長賴清德提出贏的策略。

被問到是否願意纳入台北市長柯文哲進行初選的對比民調，賴清德說，目前初選辦法已經公告，一定要執行，否則難取信於社會大眾，請中執會一定要體認到這一點，為了避免選舉辦法在選舉過程中被修改，他才提出「贏的策略」。

▲行政院長賴清德出席福興鄉西瓜節活動。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前行政院長賴清德大讚彰化西瓜好吃。

簡單來說，面對台灣這場大局，如果蔡英文總統守得住就支持她，如果蔡總統守不住而他有能力扛起這個責任，請黨要提名他。他說，提出這個用心良苦的方案，遭致一些批評或誤會，那都不重要，他希望大家看到「贏的策略」的意義，能促進黨的團結，也維持對蔡總統的尊重，這並不是為了他個人，希望中執會謹慎思考這個方案。

▲行政院長賴清德出席福興鄉西瓜節活動。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前行政院長賴清德喝西瓜汁。

被問到卓榮泰在臉書貼文表示很想回到3月8日？賴清德表示，很欽佩卓榮泰在維持黨的制度上遭受很大的壓力，但仍然堅持黨的價值，社會也給他很大的肯定；3月8日的確發生很多事情，台南那時也都全心全力在輔選，未來要團結打贏選戰，最基本的是已經公告的選舉辦法不要被改變，否則黨的團結會受到很大的挑戰，現在所凝聚的社會力量也很難回來，希望黨內所有同志都要思考這個問題。

▲行政院長賴清德出席福興鄉西瓜節活動。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前行政院長賴清德至九天寺參拜。

賴清德也說，福興鄉長也是前小英之友會長，對福興鄉西瓜產業非常重要，感謝鄉長的邀請和對我的歡迎，未來有機會一定會與鄉親站在一起為農民謀最大的福祉。至於立法院遷到中部，賴清德也說，這個是民進黨長期的主張，也是我的立場，台灣一定要趨於平衡方展，台灣才會強，1個縣市獨自往前走，不如22個縣市大家手牽手走一步，這是非常重要的。

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關鍵字：2019大選,總統初選,賴清德,福興,西瓜,彰化

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