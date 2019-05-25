用路人注意！26日~ 28日漢光演習　國1彰化戰備道3階段封閉

▲漢光演習，國道1彰化戰備跑道26日起將分3階段封閉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「漢光35演習」戰機起降實兵演練，將於28日在彰化國一戰備跑道舉行，彰化縣警察局從26日開始分3階段封閉國道1號彰化至員林部分路段，屆時全部車流湧入平面道路，勢必造成市區道路交通衝擊，除規劃、部署警力於各重要路段加強交通疏導，彰化戰備道3階段封閉時段及替代道路資訊，呼籲用路人善加利用。

相關道路封閉及替代道路資訊如下：

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一、國道1號封閉資訊：

（一）第一階段：108年5月26日22時至27日6時，封閉國道1號彰化至員林南下主線及台76（東、西行）往國1南下入口。

（二）第二階段：108年5月27日22時至28日12時，封閉國道1號彰化至員林雙向主線及台76（東、西行）往國1雙向入口。

（三）第三階段：108年5月28日22時至29日6時，封閉國道1號彰化至員林南下主線及台76（東、西行）往國1南下入口。

二、交通管制期間中長程旅途，提醒民眾提前改道國道3號，避開管制路段及時段。

三、交通管制期間短程旅途建議替代道路：

（一）南下替代道路：

1、國1彰化交流道南下出口→台19線→縣148線→國1員林交流道南下入口。

2、緊急備援路線：國1彰化交流道南下出口→台19線→中央路→台1線→縣148線→國1員林交流道南下入口。

3、為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人：

甲、提早下王田交流道：前往彰化市區者，可走台1線經大度橋抵達彰化市。

乙、往花壇鄉、員林市者：可由彰化系統轉接國道3號南下，下快官交流道接中彰快速公路、彰化市東外環抵達。

（二）北上替代道路：

1、國1員林交流道北上出口→縣148線→甲或乙

甲、員林大道→台1線→中央路→台19線→國1彰化交流道北上入口。

乙、埔心聯絡道→台76線→國道3號。

2、緊急備援路線：國1員林交流道北上出口→縣148線→台19線→國1彰化交流道北上入口。

四、為使交通順暢，行車平安積極作為，彰化縣警察局於管制期間，對於替代道路沿線均規劃警力加強交通疏導，提醒用路人務必遵循交管人員指揮及疏導，保持路口淨空，禁止違規（臨時）停車，以維持道路主線車流順暢。

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