彰化托嬰中心爆虐童　2歲童臉有巴掌印＆刮傷「老師到家道歉」

▲2歲的幼童臉頰紅腫有巴掌印疑似在托嬰中心遭虐。（圖／翻攝自Facebook／靠北惡質幼兒園）

記者唐詠絮／彰化報導

在臉書《靠北惡質幼兒園》，po出女網友姪女7日在托嬰中心，發生臉頰兩側出現巴掌印跟一條刮傷，在詢問下孩子也說出了有老師打她，但園方只願意交出片段的監視畫面，從影片中雖然看不到老師動手，但卻看見該師動作粗魯的不當對待拉扯小孩，後來家長去驗傷報警。

▲2歲的幼童臉頰有傷痕虐。（圖／翻攝自Facebook／靠北惡質幼兒園）

進入該托嬰中心的官網，內部陳設乾淨，園長專業又有愛心的行為，受到許多家長在網路的推薦，如今爆發此事件，不僅重挫園方的托嬰品質，更破壞了家長對老師的認同度，托嬰中心的謝姓負責人，對發生此事感到抱歉，也通報社會處兒虐專線，也有調閱監視器影片，只希望真相盡快釐清，但一切已進入司法程序中，等調查結果再說。

原po指出，原本家人都只希望動手的老師，可以出面承認道歉並且給一個解釋，園方的確帶著老師來家裡道歉了，但堅稱沒有任何一位老師動手打人，還大動作的找民意代表來說情，但賠償真的不是我們在意的，我們在意的是真相，是我們的孩子為何而受傷？

原po指出，托嬰中心其他老師其實都還不錯，此次事件應屬老師個人行為，這也提醒托嬰中心對師資的管控及把關還有待改善，這樣的事情一旦被姑息，難保以後不會再有其他孩子受害，真心不希望再有小寶貝受到不當對待。

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