應對中俄威脅！美軍計畫增購94架F-35　助核武庫現代化

▲美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國參議院軍事委員會23日公布總值7500億美元（約新台幣23兆元）的年度國防授權法草案，內容特別指出中俄威脅美國的軍事優勢，因此將授權美軍購買94架F-35隱形戰機，以及幫助美國核武器庫進行現代化改造。

美國參議院軍事委員會指出，「我們的軍事優勢已被破壞，並受到來自中國和俄羅斯等戰略競爭對手的新威脅。」草案還點名中國的「一帶一路」項目，形容是國際貸款計劃；又要求建立一份與中國軍方有聯繫的中國機構與企業名單，來篩選學生和研究員簽證申請。

▼美國F-35B。（圖／路透社）

草案也批准國防部向洛克希德·馬丁採購F-35戰機及增添一批F15X戰機，解決機隊日益老化問題，其中包含60架F-35A、12架F-35B和22架F-35C；此外，草案規定若土耳其購買俄製導彈系統，華府將終止與土耳其的F-35戰機合產計劃；最後則是授權組建太空軍，並禁止國防部將駐韓美軍人數縮減至2.85萬以下。

這項2020年度國防授權法尚未成為法律，眾議院軍事委員會預計6月發布眾院版的草案；法案若要通過，參眾院的委員會必須妥協出一種版本。另據草案摘要，美國國會支持加強美國與台灣的國防關係。

▼F-35B。（圖／翻攝自美國空軍官網）