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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／柬埔寨首次對華出口香蕉　首批100噸抵達上海

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▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

▲上海外高橋碼頭。（圖／視覺中國）

《上海》柬埔寨首次對華出口香蕉　首批100噸抵達上海

一艘載有100噸柬埔寨香蕉的貨櫃船24日靠泊上海外高橋五期碼頭。這是中柬雙方去年8月簽署《關於柬埔寨香蕉輸華植物檢疫要求的議定書》以來，首次進入中國市場的柬埔寨香蕉，報關金額為6.38萬美元，是「一帶一路」倡議下中柬互利合作共贏的成功實踐。據悉，柬埔寨有望成為大陸的又一大香蕉來源國，目前符合出口大陸市場的香蕉品種種植面積近5000公頃，年產量近30萬噸。（解放日報）

《廣東》廣州南沙重點建設工程總投資2.6兆

今年，廣州南沙將推進總投資5770億元（人民幣，下同，約新台幣2.6兆）共940項，包括港口、軌道交通、高快速路、市政基礎設施、電力設施及公共服務設施專案建設，對比2018年，總投資額同比增長了14.8%，再創新高。據悉，截止4月，南沙重點建設項目已完成投資249.3億元，占年度總投資額的26.2%，較去年同期增長5.1%，其中940個基礎設施項目完成投資42.7%。（南方日報）

《浙江》一季度軟體業務收入8400億　去年數字經濟總量達10.62兆

據悉，浙江一季度實現軟體業務收入1837.5億元（約新台幣8400億元），同比增長17.1%；一季度，浙江數字經濟核心產業實現增加值1127億元，同比增長15.1%，高出規模以上工業增加值增速6.2個百分點。浙江數字經濟持續保持強勁增長勢頭。此外，浙江2018年數字經濟總量達2.33兆（約新台幣10.62兆），較上年增長19.26%，占GDP的比重達41.54%，高出大陸全國平均水準6.74個百分點，總量和增速均居全國第四。（浙江日報）

▲▼深圳。（圖／CFP）

▲深圳市。（圖／CFP）

《廣東》深圳科技研發資金預算達560億元

據悉，2019年深圳市財政科技研發資金預算規模123億元（約新台幣560億元），與2015年相比，五年間增長超5倍，其中基礎研究安排45.36億元，占科技研發資金比重36.87%。近年來，深圳始終將創新驅動作為城市發展的主導戰略，去年實現GDP突破2.4萬億元，增長7.6%，經濟總量居亞洲城市前五。深圳累計建成各類重點實驗室、工程實驗室等2196家，其中國家級116家，省部級593家，總數比2012年增長2倍。（南方日報）

《北京》陸人工智能論文發文量全球領先　AI企業數居世界第二

《中國新一代人工智慧發展報告2019》顯示，2013—2018年，全球人工智能領域的論文文獻產出共30.5萬篇，其中大陸發表論文7.4萬篇；在全球居前1%的人工智能高被引論文中，大陸居全球第二；在全球高被引前100篇論文中，有16篇入選。此外，據相關機構統計，截至2018年底，全球共成立人工智能企業15916家，大陸AI企業數量為3341家，位居世界第二位。

《廣東》英德市引資77億打造特色紅茶小鎮

英德東華紅茶小鎮今年計劃總投資17億元（約新台幣77億元），建設紅茶交易中心、紅茶研究院、創業中心及全過程物流中心四大服務平台，吸引上下游企業、電商及物流公司、科研院所等入駐，推動形成一個以茶、茶文化、茶藝為脈絡的專屬紅茶小鎮。據悉，紅茶小鎮計畫建設期為3年（2018-2020年），包括茶園示範區、茶文化核心區、休閒度假區、休閒運動區、生態保育區等五個功能區，建成運營後將形成年綜合產值6億元，年上繳利稅4740.56萬元，遠期直接或間接帶動就業人口超6000人（含1400多名越南歸國華僑）。（南方日報）

《陝西》兩家國家級產業計量測試中心獲批在西安籌建

大陸國家市場監督管理總局日前批准，國家輸配電裝備產業計量測試中心和國家航太動力產業計量測試中心在西安籌建。據悉，國家輸配電裝備產業計量測試中心的籌建，將進一步加強對陝西乃至全大陸的輸配電裝備的共性關鍵計量參數等技術測試研究，可全面提升輸配電裝備製造技術水準和新產品研發、生產等綜合能力；國家航太動力產業計量測試中心的籌建，將有效推動航太動力產業的技術升級，提高航太動力產業計量測試能力和水準，創新航太動力產業計量測試服務模型，建立航太動力產業計量測試服務新機制。（陝西日報）

▼西安大唐芙蓉園。（圖／記者謝璩安攝）

▲▼西安大唐芙蓉園。（圖／記者謝璩安攝）

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：一帶一路,柬埔寨,南沙,軟體業務,數字經濟,特色紅茶小鎮,英德,國家輸配電裝備產業計量測試中心,國家航太動力產業計量測試中心

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