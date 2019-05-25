2000萬元軍服都是假的！紐約男出售美軍仿冒品遭起訴

▲紐約一名男子涉嫌出售價值2000萬美元的仿冒軍服給美軍。（圖／翻攝自US army官網）

軍武中心／綜合報導

美國紐約一名男子科漢巴斯（Ramin Kohanbash）涉嫌向美軍及軍事材料供應商出售價值超過2000萬美元（約6.3億台幣）的中國大陸製軍用物品，遭到檢察官起訴，將可能面臨5至10年的徒刑。

綜合媒體報導，羅德島（Rhode Island）地方法院指出，49歲的科漢巴斯和他的同夥先取得美軍軍服的樣品，然後在中國大陸製作偽造的複製品，再賣給美國的軍事用品供應商，最後再到美軍的手中。檢察官表示，這些偽造的軍服包括了未經授權的標籤，以及與標示不符的服裝性能。

依據美國貝瑞修正案（The Berry Amendment）和1979年貿易協定法（Trade Agreements Act of 1979）規定，向美軍和政府機關出售的商品必須在美國當地或其他指定國家生產，而中國大陸並不在名單之中。為了出售偽造商品，科漢巴斯從和政府有業務往來的批發商取得假的認證文件，宣稱這些商品是在美國生產。

由於該批軍服和以往軍人穿著服裝的材質明顯不同，很快就被發現是「盜版品」，此外，除了材質的不同，這些軍服均欠缺讓避免被夜視鏡等設備偵測到的近紅外線（NIR）技術，且不符合防火規定，一旦遇到意外，將可能讓使用者面臨直接的危險。