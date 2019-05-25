　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

2000萬元軍服都是假的！紐約男出售美軍仿冒品遭起訴

請按讚支持ETtoday新聞雲

美國陸軍特種部隊「綠扁帽」進行演練。（圖／翻攝自US army官網）

▲紐約一名男子涉嫌出售價值2000萬美元的仿冒軍服給美軍。（圖／翻攝自US army官網）

軍武中心／綜合報導

美國紐約一名男子科漢巴斯（Ramin Kohanbash）涉嫌向美軍及軍事材料供應商出售價值超過2000萬美元（約6.3億台幣）的中國大陸製軍用物品，遭到檢察官起訴，將可能面臨5至10年的徒刑。

綜合媒體報導，羅德島（Rhode Island）地方法院指出，49歲的科漢巴斯和他的同夥先取得美軍軍服的樣品，然後在中國大陸製作偽造的複製品，再賣給美國的軍事用品供應商，最後再到美軍的手中。檢察官表示，這些偽造的軍服包括了未經授權的標籤，以及與標示不符的服裝性能。

依據美國貝瑞修正案（The Berry Amendment）和1979年貿易協定法（Trade Agreements Act of 1979）規定，向美軍和政府機關出售的商品必須在美國當地或其他指定國家生產，而中國大陸並不在名單之中。為了出售偽造商品，科漢巴斯從和政府有業務往來的批發商取得假的認證文件，宣稱這些商品是在美國生產。

由於該批軍服和以往軍人穿著服裝的材質明顯不同，很快就被發現是「盜版品」，此外，除了材質的不同，這些軍服均欠缺讓避免被夜視鏡等設備偵測到的近紅外線（NIR）技術，且不符合防火規定，一旦遇到意外，將可能讓使用者面臨直接的危險。

ET快訊
她下體狂流O老公「硬要壞壞」！3天後皮爛噴臭膿　醫看驚呆
烏克蘭人連署要「新科總統」下台　瞬間5萬人達標
草屯車禍拍到「恐怖照片」深淵凝視！在地人一看嚇傻：有張人臉

關鍵字：北美要聞,國際軍武,軍服,美軍,山寨,仿冒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

美軍進駐中東讓伊朗「重回談判桌」　伊朗嗆聲：將用秘密武器擊沉美艦　

萬安演習27至30日舉行　均在下午1：30至2：00實施

美國空軍部長懸缺　川普提名女企業家出任

2000萬元軍服都是假的！紐約男出售美軍仿冒品遭起訴

雄三總工程師張誠：沒必要跟大陸軍備競賽　建立DARPA打未來戰爭

5月涉台軍售破200億　五角大廈：翻修AGM-88B飛彈

蔡英文：沱江艦速度快火力強　發展不對稱戰力最有效兵力

強化戰場救護能量 　陸軍4支部衛生營空中後送訓練

印度承認「印巴空戰」擊落自家直升機　指揮官被起訴

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

鄧紫棋Vlog藏「生小孩日期」 10年後4歲小小鄧出現..網友:超萌!

合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

美軍進駐中東讓伊朗「重回談判桌」　伊朗嗆聲：將用秘密武器擊沉美艦　

萬安演習27至30日舉行　均在下午1：30至2：00實施

美國空軍部長懸缺　川普提名女企業家出任

2000萬元軍服都是假的！紐約男出售美軍仿冒品遭起訴

雄三總工程師張誠：沒必要跟大陸軍備競賽　建立DARPA打未來戰爭

5月涉台軍售破200億　五角大廈：翻修AGM-88B飛彈

蔡英文：沱江艦速度快火力強　發展不對稱戰力最有效兵力

強化戰場救護能量 　陸軍4支部衛生營空中後送訓練

印度承認「印巴空戰」擊落自家直升機　指揮官被起訴

鋒面周一接近午後變天「周二全台防大雨降溫」　影響最大時間曝光

台商3C賣場拚轉型　上海百腦匯引入5G推「潮流」體驗

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍

合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

海上布達拉宮在這！　玉環東沙石頭屋「小漁村大藝術」

玉環對台直航破20萬人　台中嬤「第一次搭船就中獎」直呼太驚喜

最新版本釋出！　蘋果iOS 12.3.1修正2項BUG

中職／索沙對林樺慶挑戰11場QS！富邦尋求6連勝爬上龍頭

觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

蘇迪曼盃／日本決賽對上大陸　桃田賢斗：我們有實力奪冠

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

軍武熱門新聞

雄三總工程師：建立DARPA打..

美涉台軍售破200億　翻修AG..

伊朗嗆聲：將使用秘密武器擊沉美..

萬安演習27至30日請民眾配合..

美國空軍部長懸缺　川普提名女企..

紐約男出售美軍2000萬元仿冒..

台灣軍官著制式迷彩服赴美參訓

漢和：解放軍替換Windows..

陸1130近防炮　只有10秒能..

野外求生課　壁虎慘遭斷頭扒皮吃..

台版「航母殺手」沱江艦將量產

海巡艦隊火力升級！鎮海火箭彈曝..

印度承認印巴空戰擊落自家直升機

台潛艦國造模型曝光　港媒：新加..

更多熱門

相關新聞

川普抵東京　先與商界共進晚餐

美國總統川普的專機已飛抵日本，展開一連4天的國是訪問行程。在簡短的機場迎接儀式後，川普已起身前往美國駐東京大使住處，準備與企業界人士共進晚餐。值得一提的是，川普此行將使他成為全球首位會見日本德仁天皇的世界領導人，也是日本令和時代的首位國賓。

超衰強盜斧頭行搶　驚見店員掏槍對準他

逃命畫面曝　戰地記者遭無人機鎖定

美議員提《台北法案》鞏固我邦交

五角大廈「防禦」增兵1500至中東

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

BTS柾國：曾有200天網戀　分手原因曝光

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒23字神堵嘴

老農裹白布上吊　家屬祖厝安放牌位

橡皮筋勒死狗媽　無知幼犬搶吃奶

她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色O頭

母牛肛門破裂流血　應是人為造成

台中單親辣媽徵室友　男網友暴動

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面