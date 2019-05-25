韓冰是非婚生子女？　李佳芬今晚婚宴上一次說清楚

記者唐詠絮／彰化報導

菜農林佳欣在臉書爆料「某人就是要直指韓冰不是李佳芬親生女兒，莫名其妙的政治，搞到一個小孩子拖出來打」，對此，韓國瑜妻子李佳芬25日在彰化田中出席維多利亞學校畢業的游姓學生婚宴，受訪時表示，這真的是玩笑話，一切當成笑話聽聽就好。

▲李佳芬心情絲毫沒有受到非婚生子女傳聞影響。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李佳芬與韓冰母女感情好。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李佳芬百忙中到彰化出席婚宴，沒有乘公務車，卻是搭計程車到餐廳，看到大批媒體守候，一頭披肩的長髮，一襲粉橘色上衣搭配黑色長袖小背心，高雅的氣質油然而生，面帶燦爛的笑容，顯然沒有受到「非婚生女」的傳言所影響。

韓國瑜今日聽到韓冰不是李佳芬所生的傳言時，嚴肅表示「其實黑人黑到我的孩子，一個政治搞成這樣，已經搞到太過分了，當時懷孕的時候，我太太受了很多的很辛苦，這些過程，你現在為了政治的抹黑，將孩子拿出來打，不是爸爸媽媽親生的，這是什麼意思呢？」。

▲韓國瑜聽到傳聞表情相當嚴肅。（圖／記者吳奕靖攝）

比起韓國瑜，李佳芬顯得輕鬆許多，要大家當成玩笑話看待，還反問記者「你們覺得嗎」？就把這句荒唐的玩笑話當成這星期一個happy ending的大笑話看，也無須向某人提告。

面對時下政治生態，李佳芬還說，有需要你們這麼看重他嗎，這一兩年來每天電視打開焦點都在他（韓國瑜）身上，「都是黑他，打壓他的」，難道台灣沒有更重要的其他新聞了嗎，相當心疼老公的處境。

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