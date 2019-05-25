韓國瑜挨批「政治一百經濟零分」　朱立倫：柯文哲嘴別這麼毒

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

針對高雄市長韓國瑜將出席6月1日凱道10萬人造勢大會，台北市長柯文哲25日在東京受訪時直言，韓國瑜從經濟100分政治0分，變成「政治100分經濟0分」。對此，前新北市長朱立倫則回應，柯文哲嘴不要這麼毒。

對於韓國瑜將在6月1日於總統府前舉行誓師活動，屆時恐會正式宣布參選總統，柯文哲25日結束與東京大學東洋研究所的學者閉門會議後表示，「呵呵…，真的假的」。

當記者稱是真的時，甚至代理市長都有人選，柯文哲當場大大「蛤」了一聲，並問到「那高雄他（韓國瑜）還要不要上班？」、「他（韓國瑜）現在改成政治100經濟0分？」

針對柯文哲的說法，朱立倫25日受訪時替韓國瑜緩頰，他要柯文哲的嘴不要這麼毒，過去他擔任新北市長，連續三屆招商成績都全國第一，也沒說柯文哲是「政治一百分，經濟零分」，大家公平競爭，不需要和其他縣市首長針鋒相對。

朱立倫提到，韓國瑜是最接地氣的市長，獲得民眾支持，招商也很成功，說不定再過一段時間，高雄市的招商成績會超越台北市。

至於韓國瑜出席總統初選造勢活動，自己是否會有壓力，朱立倫則表示，自己用正面心態看待，無論最後國民黨派誰參選，其他幾位都要團結支持。