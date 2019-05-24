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「等了21年，我就是要嫁給你！」　88歲老母打金戒指陪同登記

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記者唐詠絮／彰化報導

「從看到你的第一眼，我就想嫁給你」，54歲的王富生與50歲的沈其祥，21年前的聚會中，兩人便一見鍾情，驚覺對方正是互許終生的伴侶，兩人不避諱當年的社會民情，經常在公開場合大曬恩愛，王男88歲的老母親早已將沈男視為「小兒子」，24日看好良辰吉時，全家出現在員林戶政事務所陪同登記。

▲盼了21年終於可以同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝）

▲王男（右）與沈男（左）盼了21年終於可以同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲盼了21年終於可以同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝）

曾經有過一段婚姻的王男說，因為沈男在基隆當公務人員，所以選在宜蘭的東門市場內賣小吃，平時只要沈男回到家，他一定遞拖鞋、遞熱茶，偶而會發發小脾氣，但21年來對方從來不曾發過脾氣，也會讓著他，過著單純的二人世界。

▲盼了21年終於可以同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝）

王男媽媽說，兒子21年前將沈男帶回家時，便喜歡上這個陽光男孩，也對他非常孝順，早已經將他看成自己的小兒子，只要真心對兒子好，「同性」相愛都不是問題，而王男的姐姐則說，因為年輕時常住在國外，看到外國人對性向的開放，因此也鼓勵弟弟王男一定要努力爭自己的幸福。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

王男與沈男感謝媽媽與大姊的支持，也曬出了老母親為兩人打的黃金婚戒，象徵愛情如金堅，愛情久久久，兩人改天還要宴請親友，告訴大家「我們結婚了」，分享這個盼了21年得來不易的好消息。

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關鍵字：黃金戒指,東門市場,員林戶政

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