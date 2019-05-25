網紅稱某人要扯「韓冰非親生」　韓國瑜怒：抹黑抹到我家人了

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

經常上政論節目的菜農林佳新爆料「某人就是要直指韓冰不是李佳芬親生女兒」，雖然某人是誰，並沒有明講，但是黑韓消息不斷湧出，甚至攻擊到家人，對此韓國瑜嚴肅表示「當初太太懷孕時受了很多苦，將孩子拿出來打是什麼意思，會不會接下來說我韓國瑜也不是我爸媽親生的，黑到霸凌，黑到太誇張了」。

▲高雄市長韓國瑜聽到家人表情嚴肅起來。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓冰和李佳芬感情相當好 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

菜農林佳欣在臉書爆料「某人就是要直指韓冰不是李佳芬親生女兒，莫名其妙的政治，搞到一個小孩子拖出來打」，對此，韓國瑜25日受訪時嚴肅表示「其實黑人黑到我的孩子，一個政治搞成這樣，已經搞到太過分了，當時懷孕的時候，我太太受了很多的很辛苦，這些過程，你現在為了政治的抹黑，將孩子拿出來打，不是爸爸媽媽親生的，這是什麼意思呢？」。

韓國瑜說「下一步要怎麼黑，是不是要黑韓國瑜也不是我爸爸媽媽生的，台灣政治不要這些，理性的台灣選民善良的的台灣人民絕對不要這樣，黑到霸凌，黑到太誇張了」。韓國瑜語氣聽得出有些不滿，因為過去韓國瑜有提過，他和李佳芬結婚8年好不容易才懷孕，因此特別疼惜小孩，現在黑韓黑到家人身上，韓國瑜也難掩不滿情緒。