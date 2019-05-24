這一對超幸福！認識9個月辦同婚登記　開心喊：明年買房辦婚禮

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▲彰化員林戶政出現第一對同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林戶政第一對同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

同婚法24日正式上路，彰化縣員林戶政事務所11時許，首對同性伴侶辦理登記，小單、小楊在家人的祝福下攜手走一生，員林戶政也送了一份特別的禮物與特製的打卡版，迎接他們，小單說為了等這一刻，真是太高興了，希望同性者都能勇敢站出來，捍衛自己的幸福。

▲彰化員林戶政出現第一對同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝）

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遠住台東的小單與家住員林市的小楊，同在新竹市工作，9個月前在友人的介紹下認識，因為小單的體貼與用心，融化了小楊的心，期間小倆口還將對方帶回家給家人，2周前接受小單的求婚，才到員林戶政做同性伴侶註記，因為工作太忙碌了，預計明年兩人也準備在台中買房、舉辦婚禮。

▲彰化員林戶政出現第一對同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝）

小楊說，面對外界歧視的眼光，兩人在一起倍感壓力，但因為家人開明「挺同」，與小單才能走到現在，更高興的亮出兩人的身分證，上午陪同小單、小楊到現場當證婚人的尤姓姐妹，其中尤姐姐，上午8時才剛到田中市西區辦理首對同性伴侶登記，她說，會當證婚人，是因為挺同這段路與伴侶共同走了14年，非常的辛苦，家人也都能瞭解因此力挺，也希望小單與小楊都能幸福滿滿。

▲彰化員林戶政出現第一對同婚登記。（圖／記者唐詠絮攝）

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