郝龍斌拿韓國瑜比　諷刺柯文哲是「奇葩市長」

▲柯文哲拜會萩生田光一並致贈禮物。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲出訪日本，核食議題成為焦點。曾領銜發起反核食公投的國民黨副主席郝龍斌25日持續炮轟柯文哲。郝龍斌拿高雄市長韓國瑜對比並直言，「高雄的市長出國，努力推廣台灣優質的農產品；台北的市長出國，努力推銷別國核災區的農產品。這種奇葩市長我還第一次看到！」

柯文哲針對核食議題在臉書發文表示，「其實這個議題，我還是一句老話It's science（這是科學），以科學的態度處理就好了。台灣要國際化，與世界接軌，那麼比照美國或歐盟的標準就好了，怎麼會搞到烏煙瘴氣？」

對此，郝龍斌表示，台灣核能和核安也是比照歐美日標準，他想問柯文哲怎麼不支持台灣使用核電、核四，就像支持台灣人民吃日本核災區的食品一樣，他認為柯文哲批評核災區食品公投，就是輸誠後取得赴日門票，「在日本，我們有一個駐日代表，始终躲在日本不願回國說清楚關於蘇前處長的委屈。現在又多了一個台北市長，千里迢迢跑到日本，不是為了推廣台灣農產品，反而是要幫日本核災區農產品背書。」

儘管柯文哲未表態參選2020總統大選，但郝龍斌認為柯文哲訪日是為了參選總統熱身，他很酸柯文哲「拼總統不必拿食安來換，台日貿易逆差嚴重，每年6000億的逆差還不夠？還要連台灣人的健康都賠上去你才甘心？希望柯市長拼總統時，先弄懂如何爭取台日貿易平衡。」