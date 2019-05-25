影／男同志結完帳！大媽一看「到處跑，很不舒服」狂碎唸　兒回23字神堵嘴

網搜小組／綜合報導

台灣日前三讀通過同婚專法，實現了許多人的夢想，給了眾多同志一個最好的禮物。一名網友近日到便利商店，看到一對男同志結完帳要離開，沒想到後方一位媽媽開口就是對同志的批評「到處跑，看了很不舒服」。該位母親的兒子聽到後，當場神回23字，讓網友讚翻「這個兒子給100分」、「兒子真的讚」。

▲原PO在超商遇到一對男同志。（示意圖／資料照）

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這位網友在《Dcard》貼文，文中表示，他去便利商店的時候，看到一對舉止明顯的男同志，對方結完帳後走出去；這時換一對母子要結帳，沒想到媽媽把錢收到錢包裡後，邊走邊碎念「你看～這個政府開放同性戀結婚就是這樣，到處跑，看了很不舒服」。

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▲台灣日前三讀通過同婚專法。（示意圖／pixabay）

聽到媽媽說這些話，兒子當場回23字「人家結婚關妳屁事，妳跟爸每天吵架，我才看了不舒服咧！」回答讓其他網友忍不住留言，「兒子超帥」、「還好小孩在這樣的家庭長大沒有長歪了」、「兒子是不是撿到槍」、「兒子撿到仙草特別派」。

不過也有網友說，「兒子也太沒禮貌了吧？對媽媽也可以出言不遜」、「小孩這樣對父母說話也很不好吧」，就有人表示「台灣是個多元的國家，本來就應該尊重不同的聲音與想法」、「媽媽看了不舒服，可以在心裡想就好，不用說出來造口業」、「可以繼續討厭，但請尊重他人想法，不要互相批評，也請不要用言語去辱罵或諷刺他人」。

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