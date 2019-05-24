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影／陪爸爸加油！7歲女童身上有靜電…下秒「引火爆燃」2人瞬間陷火海

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國際中心／綜合報導

怎麼這麼可怕！墨西哥克雷塔羅（Querétaro）一對父女到加油站，7歲女兒站在汽車油箱旁，正看著爸爸加油，豈料，加油加到一半時，突然轟了一聲、竄出猛烈的火勢，爸爸情急之下抽出油槍，汽油四處噴灑，兩人隨即陷入火海，短短11秒畫面曝光嚇壞網友。

▲墨西哥父女加油時，衣物靜電竟然引發大火。（圖／翻攝自EL UNIVERSAL Qro推特）

▲墨西哥父女加油時，衣物靜電竟然引發大火。（圖／翻攝自EL UNIVERSAL Qro推特，下同）

根據墨西哥《El Universal》報導，透過釋出的畫面可以看到，女童正看著爸爸為汽車加油，當她靠著油箱的瞬間，突然火苗就被引燃，嚇得爸爸抽出油槍，導致汽油四處噴灑，火勢迅速變成一片火海。

報導指出，加油站工作人員趕緊滅火，並將父女送醫急救，兩人身上有多處一、二級燒燙傷，但沒有生命危險。警消推測，加油時造成引燃的原因，應該是「爆燃現象」，很有可能是女童穿著的衣物或裙子帶來的靜電所造成，才會造成突然的火災。

▲墨西哥父女加油時，衣物靜電竟然引發大火。（圖／翻攝自EL UNIVERSAL Qro推特）

由於之前也有民眾在加油的過程中發生起火事故，臉書粉絲專頁「119消防聯網」也曾表示，加油時，靜電引起火災通常是因為司機下車後沒有碰觸金屬車門、沒有接觸金屬車身，卻直接手握油槍，於是當汽油揮發的氣體從油箱裡出來，接觸到外面的空氣，再加上手上的靜電，就會引發起火。

駕車人士在自助加油站中加油時，應如何防止靜電：

1. 加油前先放電，下車後用手觸摸金屬物或者牆壁，都可以將身上的靜電釋放掉。

2. 加油過程中不要回到車內，否則身上會再次被附上靜電。

3. 在加油前最好將加油槍在油箱口輕碰一下，以消除靜電。另外，在加油時將油槍儘量的深入油箱口，這樣可以減少汽油蒸汽的揮發。

4. 加完油不要馬上拔出加油槍，避免油槍頭上還有殘餘的油滴，如果遇到火星會引起火災。

專家提醒，萬一遇到起火，千萬不要驚慌，馬上停止加油，然後將加油槍口遠離油源，盡快找滅火器將火撲滅。不要將加油槍拔出來，因為油箱內沒有空氣，不大可能起火。

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關鍵字：墨西哥,加油,父女,靜電,北美要聞

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