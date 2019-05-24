蕾絲睡袍一穿！她躺床甜喚「我刮毛了喔」　理工男友猛盯…突冒112字神滅火

▲交一個「理工直男」男友，讓原PO超吐血。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

交一個「理工直男」男友到底是什麼感覺？一名女網友表示，說她晚上洗完澡後，套上蕾絲睡袍，回到房間看著躺在身邊的男友，曖昧暗示「我今天……刮毛了喔！全～身～」。本以為會迎來浪漫旖旎的夜晚，男友的回答卻讓網友全笑噴，「正常發揮，我也有遇過」、「濕了……瞬間秒乾」、「這種快乾劑哪買啊？」

這位女網友日前在《Dcard》匿名貼文，分享「理工直男」當男友的感覺，文中表示，「今天晚上，我全身洗得香香的穿上蕾絲睡袍」，回到房間後，她看著躺在身旁的男友，曖昧地笑著告訴男友，自己今天全身都除了毛。男友聽到後，便和原PO展開以下對話：

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理工男友：「哦～真的嗎？欸！妳知道我在想啥嗎？」

原PO：「不知道？」

理工男友：「我在想……假設人工智能模仿人類大腦思維只靠刪去法跟大量資料庫根本是垃圾速度，如果給一個正常小孩子如此大量的資料等到那個小孩子學會根本就是一個天才博士了，而人工智能只能學會而已，這不就等於我們一天到晚在設定的電腦只是等於在教一個啟智兒嗎？」

原PO：「……」

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▲原PO想誘惑理工男友，卻突然被迫進入論文研究模式。（示意圖／pixabay）

理工男友：「老婆怎麼了？」

原PO：「……你是在說Ai智能嗎？」

理工男友：「對啊，我覺得也許可以發表一篇新的論文，我在想要不要去找我們教授，我現在有一點想法但是我還沒有把它變成數據的理論」

原PO：「……（內心OS：你去吃大便吧！）」

▲理工男友的反應讓原PO直呼「去吃大便吧！」（示意圖／pixabay）

看到對話後，其他網友紛紛笑噴，「妳可以跟他說，那我們來生一個試試看」、「不是應該硬起來嗎？勃起功能故障了嗎」、「只有我覺得被妳男友煞到嗎？認真的男人很帥欸！要辦事可以等他帥完再辦R」、「不知道為什麼看了很開心，感覺超有情趣的！我大概有病ㄅ」、「靠X，我好像幹過一樣的事情」。

不少理工男的女友也分享自己的經驗，「正常發揮，我也有遇過，跟他聊下去就對了」、「很正常啊！我家的剛在跟我聊手機呢～不然就是罵市長」、「我跟我男友都是直接說『欸！我們來打X』，完全省略什麼情趣試探性說法」、「我男友也常常跟我講這種事，我通常到第三句就會跟他說『我聽不懂』，然後他就堅持要花20分鐘解釋讓我聽懂，然後繼續往下講，乾」、「之前拿性感的衣服給他看也是毫無情調呢～居然跟我說是因為很熱所以這個比較涼嗎？X」、「理工直男就是不會聊天不然就是把天聊死」。

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▼不少女孩都曾因為理工男不解風情而吐血。（示意圖／pixabay）