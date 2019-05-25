超越亞馬遜！無人機幫農民「空運」芒果　載重40公斤飛20公里

▲工業技術研究院和屏東的枋寮地區農會合作測試無人機應用在產季的愛文芒果輸送，獲得重大突破。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

工業技術研究院和屏東的枋寮地區農會合作測試無人機應用在產季的愛文芒果輸送，目前最重1次可運送40公斤，來回距離20公里，讓台灣無人機的技術力與運量，獲得重大突破，堪稱獨步全球。

國際電商巨摯亞馬遜，原本宣稱今年就將以無人機運送物流，但至今尚未全面落實，運送的東西也以小包裹為主，台灣先以「無人機運芒果」，一舉超越亞馬遜。

▲工研院8軸多旋翼無人機。

枋寮地區栽種農作物，以愛文芒果為最大宗，種植面積達1000公頃，但由於農村青壯人口流失、人口老化，農業缺工逐漸浮現，成為農村隱憂；枋竂地區農會尋求工研院合作以無人機來運輸，解決人力、運輸問題，降低耗損率。

工研院日前枋寮鄉的1處農園試飛，枋寮鄉長陳亞麟及春日鄉長柯自強都到場，無人機成功起降並將1簍簍芒果從果樹旁飛回集貨場，對這項技術充滿期待。

工研院機械所控制核心技術組組長彭文陽說，國際間無人機物流目前以小包裹輸送為主，今年工研院投入研發適合果園「短途高荷重」的無人機物流，有賴枋寮地區農會提供芒果及場地，才能突破技術瓶頸，目前最多1趟可載2簍共40公斤，距離約在700公尺到1公里間往返，距離可達20公里。

他說，考量電池續航力、飛行穩定、時間，現以軸距3.5公尺的8軸多旋翼無人機為載送主體，未來農友在果園內把芒果裝上無人機機腹，工研院將以打造「農友一鍵式」，只要一按下按鍵，無人機就會自行就返回集貨場，人力專責採收及理貨分級。加上無人機還能免除貨車堆疊致易損傷現象，起降震度經由結構改進解決，未來持續優化續航力及負重，會因果園環境單純，「晚上也能飛」，省力又省時。