高雄觀光區雜草叢生！　前市府官員PO照酸：不能打韓只好打蚊子

▲前高雄市府官員發文透露觀光區雜草叢生。（圖／翻攝Facebook／Chiung-hua Chen，下同）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日在議會語出驚人，透露有退休的高級長官正在遙控高雄市文化局，甚至還成立「打韓小組」，引發討論。話題還在延燒時，高雄市政府秘書處前處長陳瓊華，又在臉書PO出3張風景區照片，酸說「登革熱不會管你在忙、要選總統還要指定人接市長的⋯」。

韓國瑜24日在議會表示，文化局問題很多，有退休的高級長官正在遙控文化局，另外中央高級長官每一個禮拜來一次高雄，成立「打韓小組」，召開會議地點在旗山，還有退休的高級長官結合某些議員，在議會讓新團隊臉掛不住，讓新團隊整個被打趴在地上、出洋相，所有的一切目的都是4個字「政治利益」，這一切他都知道，因為我們善良，我相信這些只是謠言，但是好像有相當的真實性，希望大家不要再搞有的沒的，我希望文化局同仁能配合新的局長。

▲▼高雄市政府秘書處前處長陳瓊華臉書發文酸韓國瑜。

「打韓小組」話題持續延燒，高雄市政府秘書處前處長陳瓊華在臉書發文「發財市長狂踢『打韓小組』，也要記得找人除草啊，這是觀光區、不是草原，觀光客怎麼辦？怎麼看？這麼茂密的草，裡面多少蚊子？不能「打韓」，只好「打蚊子」？」、「登革熱不會管你在忙、要選總統還要指定人接市長的⋯」

▲舊打狗驛故事館2018年街景圖。（圖／翻攝Google map）

陳瓊華拍攝的地點是位在高雄市鼓山區鼓山一路32號的「舊打狗驛故事館」，根據Goolgle map街景可以看到，在人行道上的草木造景皆有修剪，但如今已經是長到人行道上。