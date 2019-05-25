愛河又傳變色「濃郁抹茶牛奶」！高雄人超痛心　環保局回應了

▲環保局貼出幸福川的打撈作業紀錄影像，還原現場狀況。（圖／高雄市環保局）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，多次喊出要行銷愛河，讓愛河水質備受關注。如今又有市民24日向媒體爆料，指愛河疑似受到工業污染，河水顏色猶如「綠豆湯」，掀起熱議。高市環保局採樣分析後，晚間在臉書PO出照片釋疑，也委婉喊話「我們的任務沒有顏色」，感動不少高雄網友。

有民眾24日向媒體投訴，指他在瑞源橋上拍下愛河情況，但水質混濁，呈現乳青色，質疑市長韓國瑜沒有維護及整治高雄環境；報導一出，立刻引發在地網友熱議，也讓不少人感到痛心。

高雄市環保局獲報後，重新檢視近日愛河、幸福川打撈作業的紀錄影像，但未發現河水呈乳青色，因此當晚在臉書粉專貼出照片，「對我們而言，就是一個工作，一項任務，一份責任，以前如此、現在也是一樣；但沒有顏色！」

▲高市環保局疑似在貼文中表露心跡，強調責任不分政治色彩。（圖／高雄市環保局）

環保局指出，關於幸福川這兩天的水質狀況，經採樣分析化驗後，並未出現異常，也非工業污染，主要是雨水夾帶營養鹽濃度過多，導致水中藻類大量繁殖，所以河水才呈現藻類的顏色，與往年的大雨過後並無不同。

部分高雄網友看完後很感動，紛紛留言表達感謝，「工作本來就不分顏色，還是謝謝你們的辛勞」、「好棒的小編，有被感動到」、「辛苦了！你們是為了高雄工作，不是為了政黨服務」、「這段話很有質感」、「有你們真好，謝謝。」