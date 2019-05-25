韓國瑜「出賣後」喊還是朋友　楊秋興斷捨離揭真面目

▲韓國瑜、楊秋興。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

前高雄縣長楊秋興，遭媒體人黃光芹爆料被高雄市長韓國瑜出賣後，也坦承「爆料屬實」，更出面批評韓國瑜喊「Yes, I Do.」很噁心，要韓國瑜退出總統初選。儘管韓國瑜隔空向楊秋興喊話「大家還是好朋友」，但楊秋興24日已委託秘書轉交副召集人「辭職書」給市府，這一辭也正式宣告兩人友情破局。

早在黃光芹爆料楊秋興被韓國瑜出賣之前，楊秋興近日的舉動都表達對韓國瑜的不滿，甚至轉向支持鴻海董事長郭台銘。郭台銘日前與國民黨主席吳敦義會晤，當時楊秋興也陪同在側，但過去楊秋興曾是韓國瑜的輔選大將，還一度傳出要擔任副市長，最後卻沒進入市府團隊，如今又選擇站出來挺郭台銘，讓不少人認為此舉是在報復韓國瑜。

楊秋興事後受訪時否認報復一事，並強調要是去年就知道韓國瑜要選總統，就不會支持、替對方背書，讓自己淪為詐騙集團共犯。此話一出，也讓他被韓粉灌爆臉書。而楊秋興與韓國瑜的恩怨就在黃光芹「潘朵拉的盒子」打開後逐漸明朗化，兩人也已經回不去了。

韓國瑜登門要楊秋興進高市府，卻變楊秋興上門求官

黃光芹在臉書爆料，當初韓國瑜邀請楊秋興到蓮池會館，兩人閉門談用人名單，韓國瑜要求楊秋興寫下推薦人選，「一類是韓國瑜自己要用的人，一類是楊秋興想到的人，最後是區長。」但出了門後，韓國瑜出賣楊秋興，讓別人痛罵楊秋興求官。

對於黃光芹的爆料，楊秋興坦承，所言屬實，當初韓國瑜找上門，希望他擔任副市長兼秘書長，但自己當過9年縣長，「都是當主官、當副手不習慣」，他婉拒了。

楊秋興指出，之後韓國瑜又找他接高捷或高銀兩個職務，因不好意思拒絕對方於千里之外，最後才提議協助兩岸的問題，因為這是無給職，感覺比較不會「一直拒絕你」，最後傳出去，卻變成是他上門「求官」，讓他很傻眼。

楊秋興進一步提到，「當時寫名單的A4紙、還是從櫃檯拿的，只有我們兩人知道」，他寫完27個職缺名單後，就飛去澳門，隔天聽到新聞報導稱「有大老硬塞名單給韓國瑜」，自己還在狀況外，以為「大老」指的是前立法院長王金平，最後才領悟自己背黑鍋，韓國瑜根本就是「恩將仇報」、「不厚道」。

韓國瑜稱還是朋友，楊秋興：太噁心了！快退出選

遭楊秋興指控「出賣」，韓國瑜24日受訪表示，「現在大家都還是好朋友，而且都在高雄，最重要還是大家一起攜手合作」。

楊秋興聽了之後乾笑幾聲地表示，「當然是朋友啊，但朋友如果可以真心相待、那是最好的」，他也喊話韓國瑜，「朋友應該從內心做起，不是用嘴巴談一談，你要爭大位、表裡要如一、要有智慧，不能只靠嘴巴」。

此外，針對韓國瑜日前喊出「Yes,I do」，鬆口表態參加國民黨總統初選，楊秋興則表示，韓國瑜沒有正當性，應退出初選，「你（韓國瑜）這樣扭扭捏捏到現在，人民看了都煩了，我看到他說Yes,I do ，哇！我內心實在真的覺得很噁心」

楊秋興認為，「Yes,I do」這麼浪漫、神聖的一句話，應該用在結婚時回答牧師，卻被韓國瑜用在表態願意參加初選，很輕挑也不適當，讓他很不舒服。

楊秋興後悔輔選韓國瑜，改挺郭台銘

楊秋興表示，自己不知情韓國瑜會想選總統，自己很後悔幫忙輔選，韓國瑜在決定是否要參選高雄市長時，曾跟自己見過2次面，韓國瑜當時不敢選，還是他鼓勵韓國瑜「你不能不選，我不可能再選，我沒有本錢輸，你再不選的話，你來當人家的市黨部主委，你會兩面不是人」。

楊秋興提到，很多人期盼郭台銘參選，兩岸不能有任何戰爭可能，而郭台銘看到年輕人沒未來、看到台灣經濟停滯，因此主動奉獻，「是全世界最偉大的企業家」，反觀韓國瑜才剛選上市長、就貪圖個人大位，不看台灣跟中華民國的未來，「吃碗內看碗外」，明知沒有正當性、還想爭取總統大位，「完全是私心作祟」。

楊秋興大讚，郭台銘是「天王級」參選人，比川普厲害多了，「是白手起家、從無到有」；至於郭台銘若當選，是否會入閣，他認為自己到退休的年紀，打算之後要環遊世界，站出來挺郭台銘，「只是為了站在正確的一方」。

儘管韓國瑜隔空喊話「還是好朋友」，但楊秋興已委託秘書轉交副召集人「辭職書」給市府，市府也證實已經收到，尚待韓國瑜核閱裁示。高市府隨後發出聲明，韓國瑜對楊秋興請辭將予以慰留，許多台商兩岸交流事宜還是希望能和楊秋興一起努力。