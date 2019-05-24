21歲甜美病嬌女刺殺愛男　「我太喜歡他，忍不住了」菜刀狂捅腹

▲「我太喜歡他，忍不住了」，日本21歲病嬌女刺殺愛男。（圖／翻攝自Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京新宿區23日下午4時許發生一起兇殺案，21歲女子高岡由佳在家拿刀狂刺男性友人腹部數刀，對方重傷逃走並自行報警求助，她事後滿身鮮血站在公寓門外發呆，員警趕到現場時抓人也沒有抵抗。警方表示，高岡偵訊時供稱，「我實在太喜歡他了，我沒有辦法，只能殺死他」，因此目前以感情糾紛方向偵辦。

根據日本《ANN NEWS》報導，高岡由佳23日下午在新宿家中拿菜刀刺殺熟識的男性友人，朝男性友人腹部刺了數刀，對方重傷逃走後自行報警求救。

目擊者表示，高岡由佳事後「全身鮮血」呆站在公寓門口等待，員警趕到現場抓人時也沒有抵抗。

▲高岡由佳供稱，「喜歡他喜歡地不得了，沒有辦法」。（圖／翻攝自Pakutaso）

警方表示，男子重傷被送往醫院治療，目前仍沒有脫離險境；高岡由佳則被依現行犯逮捕，訊後依殺人未遂罪送辦。

根據報導，高岡由佳外型甜美、職業不詳，坐在警車內時還露出笑容，她向警方供稱，因為「我實在太喜歡他了，我沒有辦法，只能殺死他」、「把他殺掉之後，我也要去死，所以才拿菜刀殺他」，因此全案也朝向情殺方向偵辦。

消息曝光後，立刻引發日本推特熱議，有人說「真人版的病嬌，太恐怖了」、「眼神有點嚇人」、「超可怕，還好沒有人喜歡我」、「感覺是精神出問題了」、「天啊，還滿可愛的唉」、「病嬌還是留在二次元就好了，現實生活有點可怕。」

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