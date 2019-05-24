高中妹遭霸凌跳20樓亡　她死後無良網友繼續虐：一起穿紅衣去喪禮

▲ 女高中生被霸凌到自殺。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓2018年發生一起霸凌案件，一名女高中生和不認識的網友一起在聊天室裡聊天，發生爭執後遭人威脅辱罵，其中一名和她同校的學生甚至公開她的正面照片、幾年幾班等個人資料，讓她在現實生活中也遭受霸凌，最終無法承受壓力，自20樓高跳下身亡。她的父親近來上網爆料，加害者直到女兒死後也不願放過，在網路上不斷嘲諷，再度引起大眾撻伐。

這名17歲的女高中生去年年初和網友一起創了聊天室，將自己假想成喜歡的偶像，模仿他們的語氣對話，沒想到中途發生爭執、分裂成兩派，其中一派持續威脅及侮辱女學生，還公開她就讀的學校、班級等個資，在群組裡說道，「再不回訊息，我們就去學校把妳做掉」、「明天就去殺了妳」，群組內約5至10人在幾小時內輪番對她言語霸凌。女學生至少有7張照片被公開，個資也在網路上流傳開來，讓她在7月選擇輕生。

然而，加害者的暴行還沒有結束。女學生的父親日前在網路論壇上以「我的獨生女走了，請幫我一起推動《少年保護法》修法吧」為題發文指出，女兒死後，加害者完全沒有自我檢討，甚至在社群網站上發文嘲笑死者抗壓性太低，「一起穿紅色衣服去參加喪禮吧」、「要是她還活著，我一定會拿刀刺她的眼睛」、「討厭的婊子自殺了，慶祝都來不及」、「把那些說我們是殺人犯的留言都截圖，等我們被緩起訴就去告他們」，在法庭上也不斷嬉鬧。

這名心痛的父親指出，他在2018年7月提告後便沒有下文，而《少年法》就是這之中最大的問題；加害者便是深信自己受到法律保護，才會無後顧之憂的犯案，完全不怕被判刑。他寫道，「我感到悲憤又鬱悶，事發至今已經經過一年，沒有任何事情被解決。如果這起案件屬於少年保護事件，就算開庭也會以不公開的方式進行，想當證人還必須提出申請。這到底是什麼制度啊？」

這起未解的事件隨著父親的發文再度浮上檯面，網友紛紛留言怒罵，「就是因為這樣才不想生小孩」、「《少年法》為什麼到現在還存在」、「那些加害者現在大概一點罪惡感都沒有，以後自己的小孩變成受害者的話就會心痛了」、「一群惡魔」、「拜託廢掉《少年法》吧」。

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