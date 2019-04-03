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垂降30m深洞窟！4探險愛好者「驚見一堆白骨」　揭破7年苦戀命案

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▲▼湖南羅女談判分手，卻遭男友推入30米深的洞中活活摔死，直到7年後命案才宣告偵破。（圖／翻攝《新京報》）

▲4名探險愛好者垂降到洞底，意外發現一堆森森白骨。（圖／翻攝《新京報》）

大陸中心／綜合報導

山洞探險意外揭破7年命案！湖南4名探險愛好者2月份前往新化縣石沖口鎮一處人煙罕至的山洞探險，但當一行人垂降至30多公尺深的洞底後，卻意外發現一堆森森白骨，嚇得連忙報警；當地警方調查，確認死者就是失蹤7年的羅姓女子，當年與李姓男友談判分手，不料卻被推落洞中身亡，如今全案真相大白，李男也遭依故涉殺人罪嫌移送法辦。

根據《新京報》報導，2019年2月28日，4名探險愛好者相約一同探索人跡罕至的山洞，但當眾人利用繩索垂降至洞底時，卻意外發現角落有件顏色相當鮮艷的衣服相當搶眼，眾人好奇上前查看，赫見衣服旁還散落著一堆人骨，嚇得急忙攀繩出洞並向警方報案。

警方獲報後到場初步勘驗，發現屍首除了頭骨尚屬完整外，其餘部位已經難以湊齊，部分骨頭還因年代久遠而遭溶解風化，一時之間也難以判斷死因；此外，警方還在死者的遺物中尋獲3張銀行卡及1張畢業證，經調查才終於確認死者為住在鄰近金山沖村的羅姓女子。

「那天晚上，她就再也沒有回家！」羅女父母表示，2011年12月某日晚間，女兒外出後就再未歸來，撥打電話也無人接聽，只能報警協尋，但日子一晃7年多過去了，女兒卻仍音訊全無，父母不願往壞處想，只能安慰自己女兒肯定是與別人私奔了，盼著有朝一日女兒能夠平安回家，怎麼會料到，盼了7年卻盼來一堆早已風化朽爛的白骨。

為什麼死者會在深達30多公尺的洞中？是意外嗎？還是他殺？警方深入追查，發現羅女生前曾與同村的一名李姓男子交往，但在羅女失蹤後，李男卻從未打聽羅女下落，且更令人起疑的是，7年前羅女失蹤的那一天，手機裡最後發送的簡訊就是傳給李男，警方當即佈署警力，並在廣東省東莞市一家賓館中將李男逮捕調查。

李男到案後對於案情也供認不諱，娓娓道出一段沉寂已久的青梅竹馬愛戀。李男供稱，雖然他比羅女大了4歲，但2人從小就認識，小時候羅父還曾向他開玩笑，表示家裡的2個女兒讓他隨意挑一個做老婆，令當時的他雀躍不已。

李男說，在羅女高中畢業後，2人墜入愛河開始交往，但羅父卻似乎早已忘了多年前的諾言，因其外表瘦弱、早年喪母，再加上學歷連初中都沒畢業，羅父對2人的交往展現了堅決且強烈的反對態度；眼見2人的愛情沒有結果，羅女2011年12月的晚間邀約李男到2人時常幽會的山洞，並當面提出了分手，儘管他苦苦哀求卻仍喚不回女友回頭，不甘多年來付出的情感遭到背叛，李男憤而將羅女推下山洞，隨後逃離現場，展開了長達7年的逃亡生活。

「我對她的愛是真的！」李男在偵訊時多次強調，自己深深愛著羅女，雖然一時情緒激動錯手將她推入洞中，但多年來微信的帳戶一直沿用著羅女以前的暱稱，稍稍寬慰心中的歉疚與思念。當警方帶著李男重回山洞現場模擬時，李男情緒相當激昂，甚至還失控意圖跳入洞中尋死，所幸警方及時將他緊緊抱住，才未釀成意外；目前李男在訊後已遭警方依故意殺人罪嫌逮捕法辦。

▼李男逃亡7年後終於落網遭逮。（圖／翻攝《新京報》）

▲▼湖南羅女談判分手，卻遭男友推入30米深的洞中活活摔死，直到7年後命案才宣告偵破。（圖／翻攝《新京報》）

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關鍵字：湖南,命案,洞窟,探險,白骨,情殺,分手

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