「3C苦手阿母」偷裝攝影機！兒被監視神反轉　淚：要常回家

▲一台監視器，讓原PO決定每個月要固定回家看媽媽！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

一名男網友在台北讀書，母親節特地回家慶祝，回家後赫然發現家裡裝了一台監視器，沒想到是對3C一竅不通的媽媽所安裝的，她說，這是為了隨時查看兒子幾時回來，超暖故事讓其他網友紅了眼眶，直呼「快回去抱抱媽媽」。

一名男網友在《Dcard》傳遞正能量，因獨自在台北讀書，上週才回家慶祝遲來的母親節，回家時赫然發現客廳有一台監視器，他一臉疑惑心想，媽媽使用3C的程度應該只限於臉書和Candy Crash遊戲，便興沖沖去問個仔細。

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「欸媽，那東西（監視器）是哪裡來的啊？」原PO滿臉問號，媽媽則暖回「沒啦，啊想說你們每次回來都不講，有時候我在外面，都不知道你們回來了，放一台看你們一回來我就知道啦！」

當下原PO恍然大悟，但仍故作鎮定表示，「齁好啦，我知道了下次回來會說啦」，也納悶為何媽媽會自己安裝攝影機？當下媽媽開心拿起手機操作，同時表示「你爸教我的，你看這還可以拍照」。

更感動的是，媽媽手機存有一張原PO的臉書大頭照，他回憶，「記得我媽以前還不會存圖…說從爸手機上翻拍來的，這樣想到就能看了」。由於原PO與哥哥在外住宿，全家人聚會機會不多，媽媽只能透過照片想兒子，原PO自責的說，「3C超苦手的她現在竟為了我們學會我都不太會的攝影機，她手機不懂發問時我們卻常常不耐煩」。

俗話說，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，原PO隔空喊話，「媽媽的愛永遠都不會變，而你永遠都是她最愛的小孩，不管你長大變得如何，一直都是，永遠都是」。最後，原PO跟哥哥秘密達成協議，不管有多忙，都會固定每個月回家看家人。

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▲網友感動，呼籲大家快回去抱媽媽！（圖／翻攝自Dcard）

暖能量噴發，掀起大批網友噴淚回應「看到滿滿的愛」、「看到翻拍手機那段，有點想哭」、「雖然沒有到很喜歡被用監視器看的感覺，但還是滿欽佩原PO媽從不會使用3C到現在還會操作攝影機」、「我爸在我家客廳也有裝監視器，還能用監視器傳話」。不過有人卻覺得被監視感到不自在，「我爸也在客廳裝監視器監聽器，而且還不只一個監視器，每次跟妹妹都覺得在客廳都一直被監視，超級不舒服，所以都一直躲在房間」、「從小就在監視器下生活路過～小時候都在監視器下跟我哥哥一起唸書，長大就有點習慣了，只是我都關在房間」。

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