　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「3C苦手阿母」偷裝攝影機！兒被監視神反轉　淚：要常回家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼媽媽在家裝監視器。（圖／翻攝dcard）

▲一台監視器，讓原PO決定每個月要固定回家看媽媽！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

一名男網友在台北讀書，母親節特地回家慶祝，回家後赫然發現家裡裝了一台監視器，沒想到是對3C一竅不通的媽媽所安裝的，她說，這是為了隨時查看兒子幾時回來，超暖故事讓其他網友紅了眼眶，直呼「快回去抱抱媽媽」。

一名男網友在《Dcard》傳遞正能量，因獨自在台北讀書，上週才回家慶祝遲來的母親節，回家時赫然發現客廳有一台監視器，他一臉疑惑心想，媽媽使用3C的程度應該只限於臉書和Candy Crash遊戲，便興沖沖去問個仔細。

請繼續往下閱讀...

「欸媽，那東西（監視器）是哪裡來的啊？」原PO滿臉問號，媽媽則暖回「沒啦，啊想說你們每次回來都不講，有時候我在外面，都不知道你們回來了，放一台看你們一回來我就知道啦！」

當下原PO恍然大悟，但仍故作鎮定表示，「齁好啦，我知道了下次回來會說啦」，也納悶為何媽媽會自己安裝攝影機？當下媽媽開心拿起手機操作，同時表示「你爸教我的，你看這還可以拍照」。

更感動的是，媽媽手機存有一張原PO的臉書大頭照，他回憶，「記得我媽以前還不會存圖…說從爸手機上翻拍來的，這樣想到就能看了」。由於原PO與哥哥在外住宿，全家人聚會機會不多，媽媽只能透過照片想兒子，原PO自責的說，「3C超苦手的她現在竟為了我們學會我都不太會的攝影機，她手機不懂發問時我們卻常常不耐煩」。

俗話說，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，原PO隔空喊話，「媽媽的愛永遠都不會變，而你永遠都是她最愛的小孩，不管你長大變得如何，一直都是，永遠都是」。最後，原PO跟哥哥秘密達成協議，不管有多忙，都會固定每個月回家看家人。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼媽媽在家裝監視器。（圖／翻攝dcard）

▲網友感動，呼籲大家快回去抱媽媽！（圖／翻攝自Dcard）

暖能量噴發，掀起大批網友噴淚回應「看到滿滿的愛」、「看到翻拍手機那段，有點想哭」、「雖然沒有到很喜歡被用監視器看的感覺，但還是滿欽佩原PO媽從不會使用3C到現在還會操作攝影機」、「我爸在我家客廳也有裝監視器，還能用監視器傳話」。不過有人卻覺得被監視感到不自在，「我爸也在客廳裝監視器監聽器，而且還不只一個監視器，每次跟妹妹都覺得在客廳都一直被監視，超級不舒服，所以都一直躲在房間」、「從小就在監視器下生活路過～小時候都在監視器下跟我哥哥一起唸書，長大就有點習慣了，只是我都關在房間」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／大樂透「頭獎3.57億」1人獨得！獎落台南
睡夢中「嚼碎女友手指」！夢遊男齒縫卡殘肉淚歉：已經吞下去了.
李光耀孫子與獸醫男友結婚！南非報喜訊　甜蜜合照曝光

關鍵字：監視器,媽媽,暖文,攝影機,回家

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／紅納智捷 vs. BMW！車停門口卡死「上班行程全泡湯」　他怒報警結局好意外

仙氣妹露「絕美蜜大腿」走台北街頭　大嬸臭罵：一定給她X死

影／魚缸燈忘關！一頓飯時間「白花瓣屍海」現形...主人嚇壞　網驚：紅龍自助餐

天龍國正妹大走光！賣力釣鱷「慘摔腳朝天」　壞心網友一直重播

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間「剪破3件」氣炸　網揭真相：你完了

剝皮蛋殼！黑底外表「藏銀白雪花片」美翻　他第1次看驚呆…網大讚：這極品

影／土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天走人...原因曝光

影／斗六女夜市人氣滷味攤夾5樣結帳590元　老闆點出「黃甜椒」大翻轉

好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降溫雷雨襲

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

簡嫚書5個月孕肚腰超細　女兒學當姊姊「拿娃娃餵奶」

大車司機「迴轉暖送便當」給街友　被罰也願意...千人淚推：最美風景

迪麗熱巴「矇眼跳懸崖」完全不怕！　羅志祥膽子超小「嚇到狂抖快哭了」

好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降溫雷雨襲

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

衛武營管風琴「踏板卡住」糗了！巨星卡麥隆演出「被迫中斷20分」出面致歉

長榮勞資協商又卡住！3小時只談4訴求　29日五度談判

快訊／艾倫挺台同婚祝福！蔡英文「撂英文」親回：愛最大

海鱸竿一支1900元「老闆佛心重打標」　釣友：這事大家都做過

家人出車禍…她看現場照見「一雙白鞋」　網調亮嚇壞：好像七爺

女律師女醫生「滴精各生一子」懷抱在手　父母歡喜陪登記結婚

產地到餐桌零距離　超過70家特色小農展還有2天

好壯觀的「垃圾長城」　彰化伸港海域遭樹枝與垃圾淹沒

好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降溫雷雨襲

10歲女童瘋「斗內直播主」...偷刷卡打賞900萬！只能拿回13萬虧慘

夏日必備「水亮口紅」3選　照三步驟抹出粉嫩嘟嘟唇

法國里昂麵包店前「包裹爆炸」！至少13人受傷　包括1名孩童

浙江玉環直航基隆十週年　今迎接「第20萬」幸運乘客

郭台銘：參選總統不是要「卡韓國瑜」　而是給2300萬人民多一種選擇

奇景！空拍機拍下海面超狂「便利貼大軍」　竟是罕見牛鼻魟出巡

南投臭豆腐名店爆「群聚感染」停業！189人吃完吐瀉　結果竟是食物中毒

富二代放火燒熟睡街友！2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」　影片曝光

愛河又傳變色「濃郁抹茶牛奶」！高雄人超痛心　環保局回應了

喵星人爽蹭機車...一翻身GG 「賣萌失敗」網笑噴：狂重播

生活熱門新聞

醫師、律師同婚登記　父母祝福

等了21年　我就是要嫁給你　

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

34歲領24K　1句話神反轉

快訊／艾倫挺台同婚祝福！蔡英文..

陰柔氣質遭霸凌！館長鼓勵鍾明軒..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

胎兒無心跳…引產屍體變形傳哭聲

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪..

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳5..

正妹露大腿　嬸罵：一定給她X死

阿嬤喜喪！老媽淚眼猛爬神展開

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

車禍現場見「一雙白鞋」…網調亮..

更多熱門

相關新聞

超亮隕石墜落澳洲天空！監視器拍全程

澳洲南部許多民眾在當地時間21日晚間都目擊了從天而降的隕石，照亮了天空，在墨爾本等地都有許多民眾看到，路邊的監視器也清楚拍到一顆超亮的「火球」落下的畫面，引發許多討論。天文學家表示，這應該是一顆小行星通過大氣層造成的，體積只有彈珠那麼大而已。

紐時：川普考慮限制海康威視

孩：屁股有鬍子！媽怒蹲廁所崩潰

二寶媽宵夜爽嗑泡麵　兩娃秒醒爆哭

機車椅墊被割破！報警看監視器　真相令人傻眼...

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

醫師、律師同婚登記　父母祝福

2愛犬遭潑漆！三重阿伯「洗到抓狂」持利剪殺人

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了

病嬌女刺殺愛男　「我太喜歡他」

天后造型師在家辦毒趴　與室友在客廳嗑藥「辦事」被逮

等了21年　我就是要嫁給你　

即／大樂透頭獎3.57億一注獨得！獎落台南

真理褲老闆超火辣！認真背影照讓網凍未條

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣炸

34歲領24K　1句話神反轉

快訊／艾倫挺台同婚祝福！蔡英文回應了

即／台灣大哥大斷線　客服緊急回應

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬粉

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面