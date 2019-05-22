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華為只是開頭　《紐時》：川普考慮限制中國監視器大廠海康威視

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▲▼中國監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

▲海康威視。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》21日報導，知情人士透露，川普政府正在考慮，要限制中國監視器大廠海康威視（Hikvision）購買美國科技的管道；這是繼華為、大疆後，美國政府再對北京出手的最新舉措。美國商務部、白宮拒絕回應此事，海康威視也沒有回答媒體詢問。

報導指出，此舉將使得海康威視被列入美國的黑名單，這也代表川普政府首次懲罰一家中國企業，因為它在監視維吾爾族方面扮演很大的作用。海康威視是全球最具規模的監視器製造商之一，顯現出中國想成為全球監視系統最大出口國的雄厚野心。

美國商務部可能會要求政府批准，要限制提供零件給海康威視的公司。政府官員或許會在幾周內做出最終決定。目前還不清楚美國若祭出禁令，是否會對海康威視造成哪些影響；該企業似乎只從美國購入一小部分的零件。

海康威視結合了傳統的監視設備與新科技，這些技術包括人工智慧、語音監控、基因測試等。這家企業聲稱，透過臉部辨識、身體特徵等方式，產品能追蹤到全國各地的人，也能讓官方監控到「不尋常的活動」，像是突然跑步或是聚集的人群。

《紐時》指出，中國發展出廣泛的監視技術，把苗頭對準維吾爾族，其中就利用了海康威視等公司的產品。此外，中國也把這種產品出口到其他國家，包括厄瓜多、辛巴威、烏茲別克、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國等。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日接受《福斯新聞》採訪時表示，川普政府擔憂，中國試圖把自己的系統放進全世界的網路中，「這樣他們就能竊取你我的訊息。」

美方針對海康威視的措施，可能會與限制華為的方式差不多；美國公司要展開相關業務前，必須先獲得川普政府的批准。前國務院官員巴特克（Jessica Batke）表示，「採取這項措施，對於美國與國外公司來說是明確的信號，代表美政府正密切關注新疆發生的事，且願意行動來因應。」

海康威視在美國並不算太知名，這家企業的產品包括交通路況攝影機、熱像儀等。近年來，海康威視試圖把版圖擴展到北美，也在其他國家積極發展業務。

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關鍵字：海康威視,監視器,北美要聞

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