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高雄200年古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了　劉家後代看廢墟愣住

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記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄仁武區有著200年歷史的「劉氏古厝」（劉家新厝），本預定24日要進行會勘，卻在23日無預警拆毀，引起社會大眾討論。有區公所人員指出，本預定要談的地是古厝旁邊，沒想到竟直接拆毀，與劉家後代看著廢墟難過地痛哭

據悉，劉氏古厝內的長春祠的建築年代至今已有200多年的歷史，並在3、4月經民眾提報，將成為新厝古蹟、歷史建築，卻在24日會勘前一天被拆除；其重要的門廳及正廳被夷為平地，劉家的神祖牌、古佛都被隨便棄置。

▲▼高雄200年古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了　劉家後代看廢墟愣住。（圖／網友授權提供）

▲▼劉氏古厝變成廢墟，劉家後代看到直接痛哭。（圖／網友授權提供）

▲▼高雄200年古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了　劉家後代看廢墟愣住。（圖／網友授權提供）

一名男網友24日到現場發現，劉氏古厝前方被夷為平地，現場拉起了黃色的封鎖線，「神祖牌、劉家古佛都隨便放，就連阿祖的照片也被埋在下面」，一旁劉家後輩跟區公所的人看著廢墟，默默地看著被毀掉的古厝了解現在的情況。

區公所人員表示，她本以為要拆除的是劉氏古厝旁邊的地，與古厝無關，「說好是那一塊沒有關係，結果是這一塊…」；她說，國民黨籍曾俊傑議員告知她們，劉氏古厝有訴訟，要拆除的是旁邊那一塊，「我還到這個地方來看，以為沒有關係…」。

▲▼高雄200年古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了　劉家後代看廢墟愣住。（圖／網友授權提供）

▲文化局將劉氏古厝列為「暫定古蹟」。（圖／網友授權提供）

「他給你騙就是了！」一旁的劉家後代聽著話不忍心說，「我昨天哭了一整天了…」，便與區公所人員、鄰居等人看著變成廢墟的古厝痛哭。對此，記者致電曾俊傑服務處，卻無人接聽。

網友看完紛紛留言，「回不去了 殘念」、「高雄發大財」、「市府都發公文寫列為古蹟，這看樣子不是相關行政單位的作為，應該私人」、「台灣早年很多這樣的情況，地主早已移民或者死亡，地上物是承租者自己蓋的房子，土地因增值稅並且繼承者放棄繼承由法院拍賣，導致這種地上物補償談不攏比比皆是，地上物所有人跟建商有法院可以跑了，一般都是先拆先贏，因為一般人誰有那個美國時間跟他跑法院」。

【高雄200年古厝因「一張紙」1小時慘遭剷平！鄰嚇傻通報　他怒：只想發大財】

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關鍵字：高雄,仁武,劉氏古厝,劉家新厝,林于凱,張豐藤,高雄文化局

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