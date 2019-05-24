聯絡簿一翻！空白頁藏「磅礡戰場」老師讚嘆　細節狂笑揪3亮點：有人想落跑

▲小六弟畫得很細膩、生動。（圖／原po授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名安親班老師日前在看學生作業時，赫然發現一位小六弟的聯絡簿空白頁上，藏有古代戰爭圖，且場面浩大磅礡，還畫得十分細膩，她也透露，那位男同學平時愛看書、塗鴉，是個聰明的孩子。

「這孩子一定是個人才。」安親班老師日前檢查作業時，不經意看到空白頁上的騎兵與敵方交戰的塗鴉，除了還原生動外，每個兵將的動作也很到位，一點也沒有馬虎。

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老師向《ETtoday新聞雲》記者表示，小六弟每周只到安親班一天，功課都是悠哉悠哉的完成，正確率很高，他平常喜歡塗鴉，作業完成後也會看自己帶的課外書籍，不過這張畫應該是在學校畫的，不是在安親班。

▲要落馬了。（圖／原po授權引用）

這幅戰爭畫po出後狂吸6千多讚，網友們紛紛讚嘆，「該有的人物動態都有，這真的該好好培養」、「哇！老師在上課的時候，底下的孩子已經經歷一場世界大戰了」、「上輩子的記憶或這輩子的遊戲」、「太強了！內心小劇場很磅礴啊」、「一定是王者天下的粉絲」、「轉世前的記憶(誤」。

有趣的是，許多人將圖放大看，接連發現3個有趣亮點，首先是右下角某個步兵，他和戰友衝的方向相反，似乎有落跑嫌疑；第2個是最右邊有個兵舉著國旗、另一個舉著「OMG」的旗子；最後一個則是有個騎兵即將墜馬，這些小細節戳笑網友，「報告老師，有一個想要落跑」、「國軍人才招募中心出動吧」、「我只看到OMG」。

另外，網友們也針對這場戰役做出兩極評論，一派是「太近了，騎兵已經衝鋒，弓箭手要被衝散了」、「前排盾兵沒放矛擋騎兵，此陣已破」、「看起來左方的勝算比較大」、「被騎兵破盾了，後排弓箭手GG」；但也有人覺得，「左邊比較劣勢，騎兵衝陣後沒法突圍就死定了」、「對方輸慘了，只有騎兵」、「騎兵沒衝鋒就輸了」。

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▼難道是肚子痛想落跑XDDD。（圖／原po授權引用）