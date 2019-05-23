影／痛癱床整天！男友飛車159km接人…霸氣喊「妳是我的命」　她淚：絕種好男人

網搜小組／綜合報導

「沒人比他更要緊我擔心我了解我了」，一名女網友在網上貼文，大曬自己的「絕種好男人」，文中表示，她人不舒服、痛到癱在床上動彈不得，男友一早就察覺到她的不對勁，雖然原PO要對方不要擔心、阻止男方北上，但男友還是請了幾個小時的事假，開車到台北要把她接回台中，讓她感動直呼「滿滿的洋蔥」。

▲原PO說男友是「絕種好男人」。（示意圖／StockSnap）

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這位女網友在臉書《戀愛公社》貼文，文中透露，她一整天人不舒服，痛到癱在床上無法下床、動彈不得，也沒辦法睡覺，因為沒力氣出門買東西，導致她一整天沒吃東西。「電話視訊那頭的他從早上就察覺我的不對勁」原PO說，但她還是故作鎮定、逞強地要對方別擔心，也叫男友不要因為這樣北上一趟。

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▲男友表示「什麼都可以不要，唯獨妳我沒辦法」，讓原PO超感動。（示意圖／pixabay）

原PO說，傍晚2人再次視訊通話，「他看到我眼睛紅紅的又泛淚光、像是哭過，就知道我一定很不舒服很難過」，男友便馬上跳下床、穿衣服，開車北上到台北，把她載回台中照顧，還因此和公司請了幾小時的事假。

男友事後則是心疼表示，說原PO總是很貼心、很乖地不想讓人擔心，不管她生病還是發生事情，再怎麼痛、不舒服或麻煩，嘴上都說沒事，還騙人說自己很好，但其實都在掉著淚死撐，這些他都知道。

最後原PO男友霸氣直呼，「我什麼都可以不要，唯獨妳我沒辦法」，認為錢沒了可以再拚再賺，「但妳是我的命，妳只有一個，妳沒了我怎麼辦？我跟誰討去？」一番話讓原PO感動哭「滿滿的洋蔥」，忍不住標註「#有心再遠都不是距離」、「#我的絕種好男人」。

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