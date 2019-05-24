韓國瑜重申選上總統留高雄　藍綠派「最強戰將」才能贏柯文哲

▲韓國瑜重申假如自己選上總統，不論是在什麼樣的情況下都不會離開高雄。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜鬆口若國民黨5人小組徵詢參選總統意願，會回答「Yes, I do」，他再次重申，假如真的選上總統，不論是在什麼樣的情況下，他都不會離開高雄，雖然目前心中已有市長補選的人選，但還不適合公布，至於藍綠兩黨該派誰出來和近日聲勢上漲的台北市長柯文哲對抗，結論是應該都要派出最強的戰將，否則柯將會成為選舉中的最大獲利者。

韓國瑜接受《聯合報》獨家專訪，在高雄市長與總統兩邊選的問題上，再次強調自己如果選上總統，一定不會離開高雄，同時提出7點說明，其中4到7點都是在闡述對高雄市民的承諾，假如到時真的被提名參選，還要到外縣市跑行程，他也會時常回到高雄，不會放下市政不管；至於是否已經有合適的市長補選人選，他坦承心中已有人選，只是現在還不能說出來。

此外，韓國瑜也在專訪中談到，如果台北市長柯文哲也想角逐2020年的總統大位，國民黨和民進黨該怎麼應對，結論就是藍綠雙方都要派出最強戰將，這樣柯就撿不到便宜，但假如藍綠內部繼續如此不團結，最大獲利者是誰，想必大家都猜得到，而未來他要是正式加入黨內民調，就會遵守遊戲規則，誰民調第一就挺誰，到底是小我重要還是大我重要，得從這個思維來看待整件事。

▲韓國瑜認為藍綠應該都要派出最強戰將，否則會讓柯文哲撿到便宜。（圖／記者李毓康攝）

其實，早在韓國瑜鬆口有意願選總統時，不論是國民黨內部還是外界都掀起正反意見熱議。民進黨議員黃明太23日在議會進行市政總質詢時，要求韓國瑜對自己的施政評分，並當場喊話，「思考要做的事，這方面80分，但實際上做出來的只有20分，現在任期才經過十分之一，搞不好任期滿之後，就會有200分。你市政做好的話，要去選總統，我退黨幫你助選。」

而國民黨議員曾俊傑也在質詢時提到，要是韓國瑜真的去選總統，市長沒有接班人，萬一補選沒選上，一切就真的完了，高雄又會回到原點，「你市政做得很好，希望你留在高雄。」當時韓國瑜回答自己不會離開高雄，同時也建議下一任總統，至少一週來高雄3天，好好看一看南部的發展。

▼韓國瑜建議下任總統要經常南下到高雄看看。（圖／ETtoday資料照）