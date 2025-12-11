導入AI ！青埔智慧科技分館正式啟用　六大設施創造閱讀新體驗

▲導入6大智慧措施！桃園青埔智慧科技分館正式啟用。（圖／桃園市政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

桃園首座全面導入 AI 與自動化系統的智慧型圖書館 - 桃園市立圖書館青埔智慧科技分館，今年底正式啟用。桃園市長張善政表示，新分館象徵桃園在智慧城市與智慧閱讀領域的重要進展，未來也將作為各區圖書館智慧化升級的示範基地。



張善政指出，青埔智慧科技分館導入六大智慧設施，包括全台首創的「機器人預約自助取書區」、AI 互動牆、小書僮機器人、智慧尋書架、電子紙閱讀器與書籍盤點機器人，不僅提升館務效率，也讓讀者在尋書與探索過程中擁有更直覺、人性化的體驗。

張善政表示，桃園今年獲選「整體閱讀力表現績優城市」及「教育部閱讀推手團體獎」，分館啟用將進一步擴大城市閱讀量能，讓科技成為連結閱讀與生活的重要推力。





市立圖書館表示，青埔智慧科技分館鄰近 A19 桃園體育園區站，館藏逾 2.3 萬冊，並設置閱覽區、資訊檢索區與兒童閱讀空間，提供多元且舒適的閱讀環境。



此外，一樓也整合了經發局「智慧資料中心（IDC）」設備，引進 NVIDIA 晶片 AI 伺服器，支援生成式 AI 與數位孿生應用；三樓則與國立臺灣科學教育館合作推出科普展，結合「植感桃園」主題，提供沉浸式劇場與互動展示，深受親子族群喜愛。青埔智慧科技分館現已開放，歡迎桃園市民前往體驗 AI 技術融入閱讀的全新風貌，感受智慧城市在文化場域中的多元展現。

國立公共資訊圖書館長馬湘萍也表示，青埔智慧科技分館以 AI 互動與機器人服務完整體現智慧圖書館理念，展現桃園在智慧化閱讀推動上的前瞻性。