陳玉珍推助理費除罪化　法務部：請審慎研議、自次屆實施

▲司法法制委員會明邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並審查委員許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發各界討論。立法院司法及法制委員會今（11日）邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告。法務部所提書面報告指出，本案涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議；且依憲法增修條文規定，單獨增加立委報酬或待遇之規定，應自次屆起實施。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每月多一筆40多萬「補助」，變相加薪，該案獲得一票藍委連署。但國會助理群起抗議不滿。

法務部所提書面報告指出，目前助理費的支應屬公帑，每年需編列預算，立委助理費則須經國會審查與議決。因資金來源仍屬公帑，如果要藉由變更助理費的性質以達到事實上除罪化的效果，涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議。

法務部表示，依司法院釋字第499號解釋理由：「利益迴避乃任何公職人員行使職權均應遵守之原則」，憲法增修條文第8條：「立委之報酬或待遇，應以法律定之。除年度通案調整者外，單獨增加報酬或待遇之規定，應自次屆起實施。」

法務部提醒，將目前實務上認定非屬立委薪資的助理費，變更性質為「實質薪資之一部分」，究其實質，似屬增加立委報酬或待遇。從而，是否應依前揭憲法增修條文的規定，以及司法院釋字第499號解釋意旨，自次屆起實施，始符合我國憲法框架秩序，建請一併審酌。