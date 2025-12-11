海葵颱風侵襲沉陷！花蓮富里蚊仔洞橋重建通車　寬8.5米雙車道

▲▼花蓮富里鄉永豐村蚊仔洞橋因前年遭受海葵颱風侵襲沉陷，歷經2年原址重建完工，花蓮縣政府舉辦通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉永豐村蚊仔洞橋因遭受112年9月海葵颱風豪雨影響，洪水沖刷橋墩基礎，造成橋面變形及基礎不均勻沉陷，縣政府即刻封閉橋梁，並於下游側興建混凝土溪底臨時便道供村民通行。歷經規劃設計、招標施工階段，於114年9月完成重建工程，花蓮縣政府10日舉辦通車典禮。

蚊仔洞橋為富里鄉永豐村重要交通設施，為保障橋梁通行品質安全，於海葵颱風受災後，花蓮縣政府即提報行政院公共工程委員會爭取災後重建預算，並獲核定預算4814萬2,000元辦理原址重建作業，由花蓮縣政府執行重建工程，重建後橋樑全長64公尺、寬度8.5公尺，採用雙向車道，解決原橋梁車道寬度不足問題，改善行車安全與舒適性。

▲重建橋樑全長64公尺、寬度8.5公尺，採用雙向車道，解決原橋梁車道寬度不足問題。

縣長徐榛蔚出席通車典禮表示，蚊仔洞橋重建完成，擴建為更長更寬的雙向車道，提升通行安全與舒適性；橋梁因颱風災損，經復建並突破規定擴寬，過程克服天災挑戰，強化結構以提升安全與服務年限，改善交通促進地方發展。

徐榛蔚典禮中特別感謝所有參與工程的團隊成員的辛勞和無私奉獻，也感謝中央部會及有關單位的補助與協助，以及農業處、施工團隊及地方仕紳的付出，為鄉親重新打造一座耐用、美觀且安全的橋梁。 期待民眾利用已復建完成的道路，讓地方鄉親行的便利、行的友善、行的舒適及行的安全。

