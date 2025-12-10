　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被苗博雅嗆詐騙　徐巧芯酸「開戰正常上班課才詐騙」：電影看太多

▲▼徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲被苗博雅嗆詐騙！徐巧芯回擊，兩岸開戰正常上班上課才是詐騙，電影看太多了。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅日前表示，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，被國民黨立委徐巧芯發文砲轟「不要說鬼話」，她隨即在貼文下方回嗆徐巧芯「不要搞詐騙」，根本是標題殺人。針對苗博雅的回應，徐巧芯也再次回應，「苗博雅說兩岸開戰要正常上班上課，這才是詐騙吧！」

針對苗博雅指責「不要搞詐騙」，徐巧芯10日下午在《ETtoday新聞雲》相關新聞下方留言，「苗博雅說兩岸開戰要正常上班上課而不是避難，那是你們電影看太多，才是詐騙吧！」

苗博雅日前表示，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課。徐巧芯10日上午在Threads發文批評苗博雅，「一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課？第一個被抓？是吃到紅熊口水嗎？」

徐巧芯直言，編現比下降、軍人待遇不符合社會比例、少子化衍生的未來軍人人數不足、向國外採購軍備卻遲遲未到、關鍵基礎設施如何防護、台灣太小，若進入城鎮戰如何控制最小傷亡，這些才是若面臨戰爭要討論的，而不是暗示「因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話，「說到底，苗博雅的邏輯就是，戰爭不過是要打去練舞室打。」

苗博雅則回應，要徐巧芯不要搞詐騙，她沒有講要打去練舞室打、也沒有講要大家上戰場、更沒有講馬照跑舞照跳，這些都是徐巧芯或紅媒講的，她還說「如果中共實施突襲奪島，之後封鎖部分海域，逼迫台灣投降時間可能數週至數月，徐巧芯的主張是直接躺平，政府不用努力維繫社會如常運作嗎？」

苗博雅最後說，「我提出一種想定，可能的情境，就被扭曲成鼓吹戰爭、美化戰爭、好可怕、沒人性、要別人去死。這就是標題殺人法嘛。」

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

社民黨台北市議員苗博雅日前表示，若戰事爆發，金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課；並以俄烏戰爭近3年為例，烏國未被佔領的地區，多數人仍正常生活，引發討論。對此，綠委王世堅今（10日）受訪時表示，台灣面積只有3萬6000平方公里，烏克蘭那樣超大面積的國家靠近內陸才比較不受影響，否則在台灣，砲彈打過來，2300萬同胞無人能倖免，不分獨派、統派、中華民國派，不分藍綠白紅都一樣。

遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

大學副教授被抓包造謠徐巧芯論文抄襲　學校證實：不代表本校立場

大學副教授被抓包造謠徐巧芯論文抄襲　學校證實：不代表本校立場

戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

台灣失守「首批被殺」苗博雅拒投降！藍議員嗆

台灣失守「首批被殺」苗博雅拒投降！藍議員嗆

