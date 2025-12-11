法務部行政執行署11主管迎新職　鍾志正升副署長明年1/16到任

▲法務部行政執行署大風吹，高層到分署主管全面換位。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（11）日公布行政執行署大規模人事調整，涵蓋副署長、主任秘書、分署長及多名主任行政執行官，分布北中南東多個分署。此次將資深主管調入核心職務，也調派熟稔業務者至不同分署與組室，目標提升行政執行效率與公法上金錢義務的執行能量。全部人員2026年1月16日到任。

其中，原任行政執行署主任秘書鍾志正升任副署長，鍾志正過去在行政執行署臺北分署任職期間，曾兼任機關發言人，負責多起社會矚目案件的對外說明，能迅速釐清事實、回應外界關切，表現獲得署內肯定，後續歷任主管職務，此次進一步升任副署長，未來將協助署長統籌全國行政執行業務。

本次人事案中，新竹分署長李貴芬調升為署本部主任秘書，成為行政運作核心之一；而宜蘭分署長陳幸敏則調任新竹分署長，署本部主任行政執行官兼綜合規劃組組長王金豐則調派接任宜蘭分署長。兩地分署長同步更換，代表地方執行業務將迎來新布局。



▲行政執行署升遷與調派完整名單公布。（圖／AI製）

署內組室也有主管異動，包括法制及行政救濟組組長江佳蓉改任綜合規劃組組長，簡任行政執行官林靜怡則調升為法制及行政救濟組組長。兩組為行政執行署在政策、法制、制度規劃上的核心單位，本次調整被視為強化署本部法制作業與行政支援能力的重要配置。

此外，多個分署的一線主管亦同步調整，包括桃園分署主任行政執行官兼科長李俊慶、高雄分署主任行政執行官兼科長王姝雯皆調返署本部擔任簡任行政執行官；彰化分署主任行政執行官兼科長盧美娟則轉任高雄分署。另方面，借調外分署辦事的主管也獲正式派任，包括台北分署簡任行政執行官邱俊諭調任花蓮分署主任行政執行官兼科長，新北分署簡任行政執行官鄧順生調任宜蘭分署主任行政執行官兼科長。

法務部表示，本次調整依循「適才適所」原則進行，從本部到地方分署均配合業務需求重新布署人力，期望在維持組織穩定的前提下，加強行政執行效能，提升欠稅、欠費及其他公法上金錢義務的整體執行能量。所有異動主管將於115年1月16日統一到任。