獨／富二代3P電擊性虐女友致死！出獄又鬧事　半夜掏槍扁弟弟

曾以「香水達人」上電視節目的宋志宏，2008年先與偷渡來台大陸陳女同居，後與30歲黃姓女子結識，3人同居於新北市，宋將2女當「性玩物」開毒趴玩3P，宋為求刺激將黃女衣服脫光，把人綑綁在椅子上，以鐵片、鋼筷通電，或電擊棒，連續電擊黃女身體各部位，甚至拿水管抽打、香菸燒燙，還將黃女頭髮剪得像狗啃，直到同年11月24日，黃女渾身傷送醫搶救仍身亡。

記者陳以昇／新北報導

富二代49歲宋志宏17年前因涉嫌性虐同居女友致死，一度被判無期徒刑，最高法院改判15年半確定，宋服刑10年後假釋出獄後，又因開毒趴被逮，沒想到他惡性不改，認為43歲弟弟在外透過朋友找他麻煩，日前竟持槍到樹林區老家找弟弟麻煩，當場揮拳毆打並恐嚇弟弟，由於未在現場查獲槍枝，警方偵訊後依傷害、恐嚇等罪將宋函送偵辦。

▼宋志宏掏出插在腰間的槍恐嚇弟弟 。（圖／記者陳以昇翻攝）

宋假釋出獄後，去年5月16日又於交友軟體亂槍打鳥找妹聊天，期間頻頻暗示「有毒品」，並邀約正妹到飯店同樂，芝山岩派出所接獲檢舉，警力趁其現身時一擁而上逮人，並在房間內發現毒品。沒想到一年半後宋又鬧事，而且是找弟弟的麻煩。

過慣富裕生活的宋志宏，出獄後沒有工作卻仍花錢如流水，除了向有錢的爸媽不斷要錢買保時捷，裝闊交女友外，還向妹妹騙了幾十萬花用，事後還恐嚇妹妹及外甥，不但如此，宋志宏還找上弟弟開髮廊的朋友，佯稱要幫忙找客人，要求幫印名片，事後竟拿著名片要向銀行借錢，並要求弟友人作證他是髮廊的股東，弟弟得知後出面制止，卻引起宋志宏不滿。

▲宋志宏假釋期間爽當啃老族還揪妹開毒趴。（圖／讀者提供）



▲宋志宏對弟弟揮拳毆打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（11月）24日晚間7時許，宋志宏開車載著女友到樹林區保安街老家，要弟弟出來講清楚，弟弟走出大門後，兩人互相言語挑釁、辱罵三字經，雙方爆發口角衝突，突然趁其不備朝他揮拳，造成他臉部瘀傷，過程中宋志宏拔起插在腰間的槍枝比劃威脅，弟弟心生畏懼向轄區山佳派出所報案。

警方獲報到場，除依傷害、恐嚇及家暴等相關程序完成雙方說詞受理外，並用手電筒照保時捷車內，並未發現有槍枝，隨即請弟弟去驗傷，之後驅車離開。

樹林警分局事後根據弟弟證詞，12月8日晚間持搜索票前往宋志宏所駕的保時捷及住處執行搜索，在車內查扣2把辣椒槍及手機等相關證物。警方目前已將宋嫌依傷害、恐嚇等罪嫌移請新北地檢偵辦，另所查扣火藥式辣椒槍2把，待鑑識中心鑑驗結果再決定是否移送。

▲警方事後在宋志宏保時捷車內找到2把辣椒槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）