快訊／韓國瑜睡前唸心經　「170秒音檔」傳給56萬人：宇宙秘密都在神奇260字裡

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高雄市長韓國瑜23日回應資深媒體人黃光芹質疑「花天酒地」、「睡前得喝高粱」，輕鬆開嗆「她大錯特錯，我睡前都唸佛經」，還問在場媒體想不想看睡前標準動作？接著當場就閉眼、打手勢默背起260字心經。一直到深夜11時，他還透過官方LINE廣發2分50秒聲音訊息，錄下「睡前心經」送給56萬粉絲。

黃光芹宣戰韓粉，韓國瑜23日受訪時被問及睡前喝酒、花天酒地的批評，回應「如果大家願意再給我1分鐘的話，我可以把睡前的標準動作做給大家看，但是我不曉得大家有沒有興趣」，眼看在場記者狂點頭，他當場閉上眼睛、打手勢，唸起260字心經，足足背誦1分鐘，且過程流暢、完全沒有卡詞，260字一字不差。

▲韓國瑜睡前唸心經，「170秒音檔」傳給56萬粉絲。（圖／取自韓國瑜LINE）

為了展現誠意，韓國瑜當天深夜11時還特地透過官方LINE廣發訊息，向56萬粉絲道晚安，再度澄清「我睡前不會喝高粱，我都唸般若波羅蜜多心經，讓自己的心能夠靜下來，和大家分享，也祝大家有個好夢。」附上2分50秒錄音訊息，當中提到般若波羅蜜多心經的由來，流傳中國人1500年來，幾乎家家戶戶都有心經陪伴，這套心經是濃縮的精髓，對中華民族佛教影響深遠。

韓國瑜談到，自己特別背誦分享，希望大家仔細閱讀後，了解人道、菩薩道、佛道「三道」，以及「宇宙秘密」都在這神奇260字裡，隨後真實地唸起260字心經長達1分30秒。

對於韓國瑜背誦心經，有佛教人士就指出，聽完受訪的這段背誦，看得出來市長平常真的「有在唸」，才有辦法將心經背得如此流暢，而且佛教徒認為，心經確實可以幫助安定心神，因此市長在睡前「唸心經」，是有根據的。