休旅車闖紅燈！「無照長腿妹」挨撞滾地畫面曝...機車秒變廢鐵

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區今日凌晨發生驚悚車禍，當時駕駛黃男開著一輛休旅車沿著同慶路行駛時闖紅燈，在路口猛撞上凱旋二路直行的機車騎士鄭女，導致她連人帶車當場噴飛，在空中翻滾好幾圈摔地受傷送醫。至於詳細肇事原因及責任尚待警方進一步釐清。

▲高雄休旅車闖紅燈！路口猛撞「無照長腿妹」畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在今日1時21分，經了解，68歲黃男駕駛著休旅車沿同慶路東往西行駛，同時，26歲機車騎士鄭女也沿凱旋二路南向北行駛，但在凱旋二路與同慶路口時，黃男闖紅燈，當場撞飛鄭女。

▲▼高雄休旅車闖紅燈！路口猛撞「無照長腿妹」。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器畫面可見，黃男的休旅車猛撞鄭女的機車，撞擊力道之大，讓鄭女的機車車殼、零件瞬間噴飛四散各處，而穿著短褲、露出大長腿的鄭女則翻滾好幾圈後，倒在對向馬路旁。

警方表示，本案無人酒駕，黃男未受傷；鄭女臉及手腳受傷，送醫治療，意識清楚無大礙。經到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為黃男闖紅燈，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。

▲休旅車闖紅燈！路口猛撞「無照長腿妹」，機車秒變廢鐵。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，黃男闖紅燈行為，違反道路交通管理處罰條例第53條，處1,800元以上，5,400元以下罰鍰；另查黃男汽車駕照已註銷、鄭女無照駕駛，分別違反同法第21條第1項第4款、第1款，處6,000元以上，24,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。