韓國瑜1分鐘唸「260字」心經　一字不差被點評「有練過」

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

資深媒體人黃光芹在臉書PO文，批評韓國瑜「花天酒地」、「睡前得喝高粱」，韓國瑜受訪時，直接用260字的《般若波羅蜜多心經》回應，讓採訪現場頓時「佛光普照」。

▲韓國瑜當場背頌心經。（圖／記者洪正達攝）

「般若波羅蜜多心經。觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時…」，韓國瑜面對黃光芹批評，輕鬆表示「她大錯特錯，我睡前都是唸佛經」，接著就詢問媒體「如果大家願意再給我1分鐘的話，我可以把睡前的標準動作做給大家看，但是我不曉得大家有沒有興趣」，眼看在場記者狂點頭，韓國瑜當場閉上眼睛、打起手勢，唸起260字心經。

▲韓國瑜背心經打臉黃光芹的酗酒說。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）

韓國瑜在現場足足唸了1分鐘，而且仔細聽，唸的過程完全沒有卡詞、相當流暢，有佛教人士就指出，聽完這段後，看得出來市長平常真的「有在唸」，才有辦法將心經背得如此流暢，而且佛教徒認為，心經確實可以幫助安定心神，因此市長在睡前「唸心經」，是有根據的。

另外根據現場記者觀察，韓國瑜表示要示範唸心經時，原本大家預期他只會唸一小段，沒想到真的「誠意十足」，整整背誦1分鐘、而且260字「一字不差」，也讓現場媒體頓時感受到濃濃的莊嚴肅穆氣氛。