　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光

葛魯希爆料，其中一個外星物種甚至已經與人類進行雜交繁殖。示意圖（pexels提供）

▲葛魯希爆料，其中一個外星物種甚至已經與人類進行雜交繁殖。示意圖（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1位曾任美國情報官員的退役空軍少校葛魯希（David Grusch）近日投下重量級震撼彈，接受《福斯新聞》訪問時，直指具備外星和人類特徵的混種生命體已存在於我們之中，而總統川普對此項驚人事實早已「完全獲悉」。

真的有外星人嗎？

根據英國《太陽報》報導，葛魯希本身是一位吹哨者，他公開聲稱白宮數十年來持續掩蓋關於不明飛行物（UFO）的回收、外星生命體，以及生物遺骸的相關情報。他進一步透露，關於這些活動報告都曾送到川普的辦公桌上，他認為川普充分了解外星人及其意圖，並可能藉由公開這些被政府隱藏的祕密，成為「世界史上最具影響力的領導人」。

葛魯希認為川普充分了解外星人及其意圖。（白宮提供）

▲葛魯希認為川普充分了解外星人及其意圖。

儘管過去的幾屆美國政府、軍方，甚至美國太空總署（NASA）始終堅稱人類從未與外星生命接觸，並一貫駁斥所有UFO的說法與理論，但葛魯希堅稱美國軍方不僅回收了不明飛行物和外星遺體，他甚至親眼審閱過情報報告、數據，以及非人類身體的照片。

葛魯希的爆料不只停留在回收載具的層面，他據稱還向國會議員說明，川普在第一個任期內就已聽取了關於眾多外星種族存在的簡報，其中一個物種甚至已經與人類進行雜交繁殖。

外星混種人長什麼樣子？

密蘇里州國會議員伯利森（Eric Burlison）曾公開支持葛魯希的說法，聲稱至少有4種外星物種被政府祕密記錄，其中包含一種被稱為「北歐人」（Nordics）的外星混種人，牠們有著淺色頭髮與皮膚。伯利森在一次訪談中表示，葛魯希雖然無法教導人類如何分辨身邊的人是否為外星混種，但他強調這些混種人確實生活在世界上。

值得注意的是，川普內閣時期的國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在一部即將上映的紀錄片預告中承認，不明飛行物曾飛越美國核設施上空。紀錄片的導演丹法拉（Dan Farah）更預言，川普證實外星生命的存在只是「時間問題」。

事實上，川普本人去年9月接受podcast採訪時，曾對解密外星人檔案表達了意願，他說：「我會那樣做。我很樂意那樣做。我必須那樣做。」然而，這項承諾至今尚未兌現。


更多鏡週刊報導
曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒　乘客憂染病報警公布他特徵
澳洲青少年反對社群禁令　提告政府怒轟：該禁止的是有害內容
昔30張無碼寫真外流！童顏巨乳攝影師6年後回來了　網看傻：越來越犯規

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法
美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光
福利反變成折磨　年輕人5大最厭惡的員工福利
北市女闖紅燈遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡
新北整骨師「全裸推拿」誆：刺激內部神經　性侵女客10次
中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂
小煜不只愛越界！　爆「常喝到爛醉」惹怒老婆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

川普「國安戰略報告」不稱中國敵人　台海危機維持戰略模糊

川普加強施壓！　美軍在委內瑞拉近海扣押油輪

印尼反悔了！　想要和美國重談貿易關稅

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光

川普自爆英特爾交易內幕　美政府「10分鐘賺400億」卻沒人感謝他

川普曝英特爾交易內幕：10分鐘就幫美國人賺進1.25兆元

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

Fed利率連3降！鮑爾放鴿：觀望進一步降息　週五起買400億國債

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

川普「國安戰略報告」不稱中國敵人　台海危機維持戰略模糊

川普加強施壓！　美軍在委內瑞拉近海扣押油輪

印尼反悔了！　想要和美國重談貿易關稅

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光

川普自爆英特爾交易內幕　美政府「10分鐘賺400億」卻沒人感謝他

川普曝英特爾交易內幕：10分鐘就幫美國人賺進1.25兆元

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

Fed利率連3降！鮑爾放鴿：觀望進一步降息　週五起買400億國債

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有！搭載1.5升渦輪外觀更霸氣

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

川普「國安戰略報告」不稱中國敵人　台海危機維持戰略模糊

《購物狂的異想世界》作者腦癌離世！　抗病2年曾無法寫字走路

三雙話題鞋款無雷跟入手！舒華的奶茶鞋超百搭、超閃瑪莉珍根本派對神器

女中尉偷吃同袍喊「戰情無法同睡」　正宮見孕照怒討百萬

新一代「Nissan Kicks休旅現身」台灣將從日本進口！搭載第3代最新油電

川普加強施壓！　美軍在委內瑞拉近海扣押油輪

12月11日星座運勢／射手進財機會多　巨蟹遇心儀對象

印尼反悔了！　想要和美國重談貿易關稅

【嘴嘴國王幫戒奶嘴之路】2歲的湘荷妹妹人生第一次被兇！

國際熱門新聞

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

Fed降息美股收高近500點　台積電ADR漲逾2％

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

日中緊張　高市早苗：盡速見川普

羅浮宮遭竊調查報告出爐：就差30秒！

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

明變天！　「雨最大」地區曝

說話不算話星座Top 3 ！

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面