藍白擋1.25兆國防預算　AIT出手喊話「和平對話要跟嚇阻共存」

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受三立網路節目「一件軍外套」專訪，提到總統賴清德宣布8年1.25兆國防預算，期待在立法院審查相關預算，回答國會各項問題，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，並強調「和平與對話」，必須與「嚇阻」共存。同時，美國參議院「台灣連線共同主席」 Slotkin、Tillis也在11日發出聯合聲明，鼓勵台灣所有政黨團結，推動台灣對自身安全的投資。

總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算，在本周二（9日），第二度遭到在野黨封殺。賴清德受訪時表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅我們應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴清德說，在這種狀況之下，一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，在這種狀況之下，必須要提高國防力量，增加國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

除此之外，美國在台協會處長谷立言在接受專訪時也說，針對兩岸緊張與問題的解方，應該是由兩岸雙方透過對話，尋求雙方人民都能接受的解決方案；不過，他也強調，要讓這樣的對話可能發生的前提，就是台灣要具備可信的「防衛能力」。

谷立言認為，脆弱的台灣，不會創造出有利的對話條件，只會招來更多威脅，因此美方認為，「和平與對話」，必須與「嚇阻」共存。

谷立言表示，提出國防特別預算是透過嚇阻來提升和平的重要一步，他也知道在民主國家中，預算都必須經過完整的立法程序，他有信心，台灣各政黨都會為了提高國防預算而團結。

谷立言更提到，去年（2024）總統大選期間，三位總統候選人都支持增加國防支出，AIT與美國國會議員在與台灣立委對話時，也都聽到支持強化台灣自我防衛能力的一致訊息。

谷立言甚至強調，當立法院進入預算的細部審查階段，他們也很期待可以回答台灣立法機構的朋友們的各項問題。

在美國在台協會釋出專訪內容的隔天，美國參議員「參院台灣連線共同主席） Slotkin、Tillis，兩位對支持台灣的國防特別預算發出聯合聲明。

在聯合聲明中提到，他們鼓勵台灣所有政黨以即時、團結且具有前瞻性的方式推動這項台灣持續對自身安全的投資，對於確保台灣海峽的穩定至關重要。