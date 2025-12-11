　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

掩護周萬來避答助理費除罪化爭議？　韓國瑜喊誤會：沒有任何陰謀

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

藍委陳玉珍提的《立法院組織法》第32、33、35條文修正案挨批立委「自肥條款」，更讓國會助理權益倒退數十年，立法院司法法制委員會今（11日）邀請法務部等就相關議題專報，但民進黨團批同時間又有立法院長韓國瑜召集的朝野協商，以致立法院秘書長周萬來必須向司法法制委員會請假，是韓刻意讓周逃避備詢。對此，韓國瑜回應，今早開這會沒有任何陰謀，千萬不要誤會，絕對沒有逃避的問題。周萬來說，從來不是由秘書長編排黨團協商議程。

韓國瑜11日早9時召集朝野協商。會議甫開始，鍾佳濱打斷韓國瑜報告議程來表達抗議；鍾說，昨天打給院長詢問為什麼今早9時開協商，但韓不接電話，今天罕見朝野協商定在早上9時，不是不可以，但今協商題目包括《公務人員退休資遣撫卹法》、「青年發展基本法草案」，前者是教文委員會要跟司法法制委員會開聯席會處理，後者是教文委員會主審，但這兩委員的召委必須主持會議，院長早上9時開朝野協商，是逼相關主題的委員會委員無法來參與。

鍾佳濱也指出，根據《立法院職權行使法》，進行黨團協商時，各黨團協商代表除黨鞭外，要有該協商主題委員會委員在場，所以他要請教院長，什麼時候，過去曾發布早上9時協商嗎？秘書長有無提醒協商主題相關委員會有排議程？為什麼昨天不接電話？請主席或周萬來說明。

國民黨團書記長羅智強表示，早睡早起身體好，早上開會也那麼多藉口，不要當大家沒待過委員會，召委今天就算要來發言，還是可以找其他委員代召委。今天這些法案這麼重要，請周萬來主持協商天經地義，早上爬不起來，跟院長講一聲，「9點開會有什麼問題，我搞不懂」。

周萬來回應，從來不是由秘書長編排黨團協商議程，秘書長不參與，從第4屆起黨團協商大概由院長跟議事處管控議程，如果各位堅持，《立法院職權行使法》第68、69條，黨團幹部才參加黨團協商，後來慢慢要求相關委員來，是從這屆慢慢演變這樣的流程。

韓國瑜說，他絕對沒有任何刻意閃躲委員會報告，一點都沒有。今早開這會，因為題目非常多，希望一大早舉辦協商，沒有任何陰謀、其他不當聯想，千萬不要誤會。「我們長期開朝野協商，希望基本信任一定要有」，絕對沒有逃避的問題 。但柯建銘表示，院長話講得那麼漂亮，事實上就是逃避。

鍾佳濱又指，《立法院職權行使法》第70條第2項，各黨團指派代表，其中一人應為審查會委員，所以今天協商至少要有審查會委員，然今天議程安排造成這些委員要來協商，擺明有衝突。周萬來回應，第70條是議案召集委員，各委員會召集委員在處理，你要看第68、69條，請再仔細。

柯建銘表示，朝野協商是三長參加沒有錯，議案由各議案召委或提案委員參加，天天都這樣做，不要多餘辯論，希望院長引以為戒，有逃避之實。韓國瑜重申，「絕無逃避之實，要逃避什麼？我們就是很正常開會」。

國民黨團總召傅崐萁說，既然這麼多議案要協商，應該盡快進行，程序發言不要那麼冗長，尤其這是院長主持的協商，這不是委員會召集的。傅也說，鍾佳濱說的是委員會朝野協商，與院長召集的不一樣，本來就是幹部可以參加，另過去20至30年也有早9時開會，沒有什麼挑良辰吉時，這是院長職權，也是希望快把相關法案做程序處理，盡快完成，都要尊重。

12/09 全台詐欺最新數據

