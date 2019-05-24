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侯友宜挺館長慘遭「韓粉出征」　韓粉怒嗆：沒韓國瑜幫忙你能贏？

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▲▼侯友宜、館長。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

記者林彥臣／綜合報導

新北市長侯友宜力挺近日力戰韓粉以及身陷前科風波的館長，他在臉書上表示，「雖然充滿江湖兄弟氣息，但不能因為這樣就説他是壞人。」結果侯友宜自己的的臉書也慘遭韓粉出征洗板，甚至遭嗆，「沒韓國瑜幫忙你新北市能贏那麼多」？

館長最近連日炮轟高雄市長韓國瑜，同時也多次在直播中稱讚新北市長侯友宜，上任過後也時常通電話連絡，有需要幫忙的事情都可以找侯友宜幫忙。但是館長都回應，「只要你市長做得好，小弟就歡喜了」。

看到館長近日蒙受不白之冤，侯友宜23日在臉書發文聲援力挺，「我常常講，臉黑黑，心白白。館長陳之漢飆捍雖然充滿江湖兄弟氣息，但不能因為這樣就説他是壞人。」

侯友宜說，「我認識館長有幾年，上過幾次他的直播，我們討論過電競、運動、社會治安等等議題，他的見解往往反映多數市民的心聲。館長熱心公益，經常回饋社會，尤其對軍公教警消更是關心，捐贈健身器材外也親自指導。」

▲▼館長不哭了！秀關鍵證據駁7項前科 直播價碼曝光。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長近日身陷七項前科風波，還因此申請良民證。（圖／翻攝自館長臉書）

侯友宜強調，「館長最近被質疑有前科，申請良民證自清。我想為這位朋友說句話，現在選舉一到，很多候選人想找館長合作，但支持者千萬不要因為抱持不同意見而相互攻訐，甚至抹黑。選舉是一時的，但台灣需要的是長遠的正向力量，才能支持整個社會往前走！」

侯友宜力挺館長言論一出，臉書就遭到韓粉的洗板，「牆頭草比壞人還不如」、「誰先開槍的？現在誰一直打韓？誰一直抹黑韓？請問？」、「當他攻擊韓市長時怎麼不見您出來說話您們不是同黨的市長，胳臂應該向內彎吧！難道你不知道他現在靠向蔡總統嗎？難道你不知道他天天攻擊國民黨嗎？真不知道侯市長中心思想是什麼？」、「館長你不是壞人我相信但你也不是好人，處處痛罵韓，那裡得罪你，只是政治立場不同，你挺的不是韓，我們尊重你，但你也展現你的風度吧」。

▲▼侯友宜力挺館長後，臉書慘遭韓粉出征。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜力挺館長後，臉書慘遭韓粉出征。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

甚至還有韓粉怒嗆，「這些人，要選的時候叫韓國瑜來拉抬，選完後，拍拍屁股走人。做人要厚道，你還自稱厚友誼，當千夫所指的對韓國瑜時，沒見你出來說過一句公道話，那流氓館館長每天講幹話、講髒話，你還誇大？你也知道選舉是一時的當時沒有韓國瑜的幫忙，你在新北市能贏那麽多？什麼漢子，一旦進入選邊站時，都是一丘之貉，真不該投給你」。

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關鍵字：侯友宜,韓國瑜,韓粉,館長,牆頭草

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