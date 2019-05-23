影／黃光芹再爆「出賣楊秋興」、「3700謎題」　韓國瑜：證據拿出不要抹黑

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

資深媒體人黃光芹屢屢對高雄市長韓國瑜開炮，除了在臉書指韓花天酒地，緊接著批韓出賣楊秋興，讓別人來痛罵楊求官，甚至在文末出了一道「3700=3200+500」數學題要韓回答；對此韓國瑜出面受訪時表示，是楊秋興想當兩岸小組召集人，至於3700也被指稱是收政治獻金，他強調講這些話要有證據，就如同先前講過，如果有拿就辭高雄市長，但這話不能一而再、再而三講。

▲韓國瑜表示所有指控請拿出證據。（圖／記者吳奕靖攝）

對於黃光芹在臉書PO文，指韓國瑜出賣楊秋興，明明自己要人家寫下推薦名單，但最後卻被成被大家罵楊求官；韓國瑜表示尊重黃光芹，但是是楊秋興希望做高雄市政府兩岸小組副召集人，現在跟楊還是好朋友，因為他特別重視高雄跟大陸之間的交流，也希望楊繼續發揮他的功能，幫助一些台商朋友；媒體追問他說「楊秋興被用完了就丟」，韓國瑜則回「那是他說的」。

▲韓國瑜到美濃看農損情況，被問及黃光芹的事，請所有指控拿出證據。（圖／記者吳奕靖攝）

記者接著詢問有關黃光芹在臉書指出有關3700謎題，是3千7百萬政治獻金，韓國瑜也建議黃光芹要非常謹慎小心，蔡正元之前指責他收了吳敦義的錢，甚至喊出「不惜辭掉高雄市市長」代表要向這些漫無目標的指控，一定要有證據，「我一直都還是非常的友善，希望他能找到快樂，找到寧靜，如果繼續這樣的指責還要抹黑，一直不停抹黑的話，事實上，我第一時間在一個月前就講得非常清楚「如果有我就辭掉高雄市長，我不能每一人講一句話，我都說辭掉高雄市長，只是希望不實的指控，應該適可而止」。

記者進一步提說會覺得他算是韓黑嗎？韓國瑜則說「我不理解，這個要問黃光芹小姐，我們還是希望大家彼此保持情誼，事實上這一段時間，我們也從來沒有批判性的語言出現，而且針對網路上的這些網友們，我們一直強調拜託大家用愛與包容，不要重傷，不要批判我該做的該講的，我一直都努力的來實踐」。

至於黃光芹花天酒地一說，韓國瑜則回，「她說我睡覺前都要喝酒，睡覺前念我的佛經，那家庭價值是每一個人都重視，爸爸媽媽、夫妻之間跟孩子之間誰不會重視，太重要了，家庭價值永遠是第一的，再說一遍，因為太重要，家庭價值永遠是第一位，這個是無庸置疑，也不需要別人提醒我。」