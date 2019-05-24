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世衛行動團6天完成71場雙邊會談　陳時中自評90分：實質合作變多

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▲衛福部長陳時中率領「世衛行動團」前往日內瓦，手持「健康為大家，台灣可以幫助。」（Health For All, Taiwan Can Help.）的旗幟。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

▲陳時中手持「健康為大家，台灣可以幫助」（Health For All, Taiwan Can Help.）的旗幟，希望能在日內瓦傳達出台灣的心聲。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中率領「世衛行動團」前往瑞士日內瓦，參與世界衛生大會（WHA），在6天的行程中一共進行71場雙邊會談，他24日搭機離開前接受媒體採訪時提到，這次的雙邊會談比起去年多了11場，雖然今年依舊沒有收到邀請函，但實質合作變多，所以自評今年的表現超過90分。

由於台灣已經連續3年沒有收到WHA的邀請函，陳時中20日曾在瑞士接受台灣媒體的越洋聯訪，坦言已經向世界衛生組織（WHO）遞交抗議信，並使用「Strong Protest」等詞句，語氣上更為強烈，明確抗議世衛棄台灣2300萬人民的健康於不顧，雖然台灣政治錯綜複雜，主權也很重要，但人權不應該與政治劃上等號，「感覺到台灣人很悲哀，希望國民能幫忙打氣，我們終究會走出去的。」

如今，陳時中在24日結束6天行程，期間一共進行71場雙邊會談，相較於去年的60場整整多了11場，除了頻頻與友邦或是理念相近的國家進行會談外，也有參與台灣僑團或民間團體的健走活動，縱使今年還是沒有收到邀請函，但已經成功提升台灣的能見度，實質合作也變多，希望能藉此傳達出台灣的聲音。

至於這次的世衛行動團表現如何，陳時中在搭機前接受媒體採訪時提到，過去2年的表現分別是60分以及80分，而今年不論是在能見度還是實質合作上都有達到預期的目標，所以自評今年的表現超過90分。世衛行動團則將在返台後向總統蔡英文報告成果。

▼陳時中率領世衛行動團與12國進行雙邊會談。（圖／衛福部提供）

▲陳時中率領世衛行動團與12國進行雙邊會談。（圖／衛福部提供）

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