世衛行動團6天完成71場雙邊會談　陳時中自評90分：實質合作變多

▲陳時中手持「健康為大家,台灣可以幫助」(Health For All, Taiwan Can Help.)的旗幟,希望能在日內瓦傳達出台灣的心聲。(圖/翻攝自衛生福利部臉書)

記者黃翊婷/綜合報導

衛福部長陳時中率領「世衛行動團」前往瑞士日內瓦,參與世界衛生大會(WHA),在6天的行程中一共進行71場雙邊會談,他24日搭機離開前接受媒體採訪時提到,這次的雙邊會談比起去年多了11場,雖然今年依舊沒有收到邀請函,但實質合作變多,所以自評今年的表現超過90分。

由於台灣已經連續3年沒有收到WHA的邀請函,陳時中20日曾在瑞士接受台灣媒體的越洋聯訪,坦言已經向世界衛生組織(WHO)遞交抗議信,並使用「Strong Protest」等詞句,語氣上更為強烈,明確抗議世衛棄台灣2300萬人民的健康於不顧,雖然台灣政治錯綜複雜,主權也很重要,但人權不應該與政治劃上等號,「感覺到台灣人很悲哀,希望國民能幫忙打氣,我們終究會走出去的。」

如今,陳時中在24日結束6天行程,期間一共進行71場雙邊會談,相較於去年的60場整整多了11場,除了頻頻與友邦或是理念相近的國家進行會談外,也有參與台灣僑團或民間團體的健走活動,縱使今年還是沒有收到邀請函,但已經成功提升台灣的能見度,實質合作也變多,希望能藉此傳達出台灣的聲音。

至於這次的世衛行動團表現如何,陳時中在搭機前接受媒體採訪時提到,過去2年的表現分別是60分以及80分,而今年不論是在能見度還是實質合作上都有達到預期的目標,所以自評今年的表現超過90分。世衛行動團則將在返台後向總統蔡英文報告成果。

▼陳時中率領世衛行動團與12國進行雙邊會談。(圖/衛福部提供)

相關新聞

►「挺台參與WHA!」美衛生部長會談陳時中:美國可學習台灣健保制度



►世衛行動團再有斬獲!和日內瓦大學醫院合作災難醫療救援